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Как выглядит первый беспилотный автобус? Новинки белорусского электротранспорта показали в «Великом камне»

16.07.2020 06:52 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. 15 июля в индустриальном парке «Великий камень» показали образцы отечественного электротранспорта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Развитию этого направления в Беларуси уделяют особое внимание. Не секрет, что поклонник экологически чистых машин и наш Президент.

Как выглядит первый беспилотный автобус? Новинки белорусского электротранспорта показали в «Великом камне»

В стране уже выпускают электробусы, есть образцы легковых автомобилей. А накануне на выставочной площадке состоялась презентация первого беспилотного автобуса.

В будущее белорусской инженерии заглянула Оксана Семашко.

Александр сегодня один из полутысячи счастливых обладателей электрокаров в нашей стране. Интерес к таким машинам у белорусов есть. Просто наши люди сначала привыкли присматриваться.

Как выглядит первый беспилотный автобус? Новинки белорусского электротранспорта показали в «Великом камне»

Александр Марченко:
Очень удобно. Очень экономно, потому что расходная часть уменьшается. Нет техобслуживания, которое надо для автомобилей. Нет той стоимости на топливо.

Как выглядит первый беспилотный автобус? Новинки белорусского электротранспорта показали в «Великом камне»

Как выглядит первый беспилотный автобус? Новинки белорусского электротранспорта показали в «Великом камне»

Это выгодные, по мнению владельцев, личные авто и общественный транспорт. Именно электрическому пророчат перспективное будущее. Особенно с вводом БелАЭС.

Как выглядит первый беспилотный автобус? Новинки белорусского электротранспорта показали в «Великом камне»

Виктор Каранкевич, министр энергетики Беларуси:
Если на дорогах Минска будут двигаться порядка 20 тысяч электромобилей, это около 180 млн киловатт-часов. А это 1 % потребления электроэнергии от атомной электростанции производимой, поэтому это плюс.

Как выглядит первый беспилотный автобус? Новинки белорусского электротранспорта показали в «Великом камне»

С ростом индустриализации особенно важно снижение вредных выбросов в атмосферу, а также комфорт и безопасность на дорогах.

Как выглядит первый беспилотный автобус? Новинки белорусского электротранспорта показали в «Великом камне»

Анатолий Исаченко, заместитель председателя Совета Республики Национального собрания Беларуси:
Это пока где-то промышленные образцы, как электробусы, которые курсируют по всей стране – более 80, есть и опытные образцы. Но самое главное, что идея есть и она претворяется в жизнь.

Как выглядит первый беспилотный автобус? Новинки белорусского электротранспорта показали в «Великом камне»

Развивается и электрозарядная инфраструктура. В 2020 году планируют установить еще 180 спецстанций. Зарядиться можно будет буквально за полчаса. Еще пару лет, и это займет всего 4 минуты.

Запас хода – до 300 километров. Президент Беларуси оценил возможности нового электробуса МАЗ

Как выглядит первый беспилотный автобус? Новинки белорусского электротранспорта показали в «Великом камне»

Как выглядит первый беспилотный автобус? Новинки белорусского электротранспорта показали в «Великом камне»

Андрей Котик, заместитель генерального директора нефтехимической компании:
Наши зарядные станции позволяют сегодня уже зарядить 9 тысяч электромобилей. В ближайшее время будет около 35 тысяч электромобилей, которые готова обслуживать наша зарядная инфраструктура.

Кстати, делиться опытом в изготовлении электрических машин с белорусами готовы и наши зарубежные партнеры. Так, например, швейцарцы под Минском начали выпускать бесконтактные троллейбусы. Уже есть и заказ в Австралию на 60 единиц.

Как выглядит первый беспилотный автобус? Новинки белорусского электротранспорта показали в «Великом камне»

Александр Ярошенко, глава Администрации Китайско-Белорусского индустриального парка «Великий камень»:
Первый резидент, который вообще начал производство здесь, в парке, начал выпускать именно суперконденсаторы. 80 таких агрегатов уже стоят в наших электробусах, которые обслуживают городское население столицы.

Как выглядит первый беспилотный автобус? Новинки белорусского электротранспорта показали в «Великом камне»

Инновации на белорусской земле здесь внедряют бизнесмены из 15 стран мира. В 2020 году литовская компания начнет производить электросамокаты.

Как выглядит первый беспилотный автобус? Новинки белорусского электротранспорта показали в «Великом камне»

Как выглядит первый беспилотный автобус? Новинки белорусского электротранспорта показали в «Великом камне»

Оксана Семашко, корреспондент СТВ:
А так выглядит первый в Беларуси беспилотный автобус. Кстати, здесь нет кабины водителя. Это детище резидента «Великого камня». Сам автобус работает на электрическом двигателе и способен развивать скорость до 40 км/час.

Люди в материале: Виктор Каранкевич, Анатолий Исаченко, Андрей Котик, Александр Ярошенко, Александр Марченко, Оксана Семашко

 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. 15 июля в индустриальном парке «Великий камень» показали образцы отечественного электротранспорта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. ...
 
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