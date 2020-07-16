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Как выглядит первый беспилотный автобус? Новинки белорусского электротранспорта показали в «Великом камне»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. 15 июля в индустриальном парке «Великий камень» показали образцы отечественного электротранспорта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Развитию этого направления в Беларуси уделяют особое внимание. Не секрет, что поклонник экологически чистых машин и наш Президент.
В стране уже выпускают электробусы, есть образцы легковых автомобилей. А накануне на выставочной площадке состоялась презентация первого беспилотного автобуса.
Александр сегодня один из полутысячи счастливых обладателей электрокаров в нашей стране. Интерес к таким машинам у белорусов есть. Просто наши люди сначала привыкли присматриваться.
Александр Марченко:
Это выгодные, по мнению владельцев, личные авто и общественный транспорт. Именно электрическому пророчат перспективное будущее. Особенно с вводом БелАЭС.
Виктор Каранкевич, министр энергетики Беларуси:
С ростом индустриализации особенно важно снижение вредных выбросов в атмосферу, а также комфорт и безопасность на дорогах.
Анатолий Исаченко, заместитель председателя Совета Республики Национального собрания Беларуси:
Развивается и электрозарядная инфраструктура. В 2020 году планируют установить еще 180 спецстанций. Зарядиться можно будет буквально за полчаса. Еще пару лет, и это займет всего 4 минуты.
Андрей Котик, заместитель генерального директора нефтехимической компании:
Кстати, делиться опытом в изготовлении электрических машин с белорусами готовы и наши зарубежные партнеры. Так, например, швейцарцы под Минском начали выпускать бесконтактные троллейбусы. Уже есть и заказ в Австралию на 60 единиц.
Александр Ярошенко, глава Администрации Китайско-Белорусского индустриального парка «Великий камень»:
Инновации на белорусской земле здесь внедряют бизнесмены из 15 стран мира. В 2020 году литовская компания начнет производить электросамокаты.
Оксана Семашко, корреспондент СТВ:
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Как выглядит первый беспилотный автобус? Новинки белорусского электротранспорта показали в «Великом камне»
Новости Беларуси. 15 июля в индустриальном парке «Великий камень» показали образцы отечественного электротранспорта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. ...
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