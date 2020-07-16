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«Хотелось бы, чтобы людей на местах слышали». Наталья Кочанова провела приём граждан в общественной приёмной «Белой Руси»

16.07.2020 06:52 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Нарекания в адрес ЖКХ, начисление пенсий и организация дорожного движения. С этими и другими вопросами белорусы обратились к Наталье Кочановой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Председатель Совета Республики провела прием граждан в общественной приемной объединения «Белая Русь».

Такая форма диалога уже показала свою эффективность в решении многих вопросов. Прием граждан длился более трех часов.

Так, к спикеру верхней палаты парламента обратилась минчанка, которая в 2019 году приобрела помещение, но председатель товарищества всячески препятствует его использованию.

«Хотелось бы, чтобы людей на местах слышали». Наталья Кочанова провела приём граждан в общественной приёмной «Белой Руси»

Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси:
Людей пришло достаточно много со своими вопросами, предложениями, пожеланиями. Нам много приходится заниматься такой работой. У нас в стране действительно принят закон «Об обращениях граждан», и все должностные лица обязаны проводить приемы по личным вопросам и обязаны встречаться с людьми, слышать их проблемы и оказывать всяческое содействие для их разрешения.

Хотелось бы, чтобы людей на местах слышали и помогали им решать их вопросы и задачи, которые у них возникают.

«Хотелось бы, чтобы людей на местах слышали». Наталья Кочанова провела приём граждан в общественной приёмной «Белой Руси»

Большая часть вопросов – в компетенции местных властей. Уменьшить количество обращений граждан позволит комплексный подход в работе на местах.

«Хотелось бы, чтобы людей на местах слышали». Наталья Кочанова провела приём граждан в общественной приёмной «Белой Руси»

Владимир Марков:
Такой прием позволяет еще услышать, а достаточно ли полномочий у местной власти на решение самого вопроса и допущены ли здесь действительно какие-то нарушения. Или же бывает такое: не всё решается с точки зрения закона, бывает еще с точки зрения морали.

Есть понятие социальной справедливости. Порой есть социальная справедливость, а есть закон. Позволяет такой прием услышать людей, услышать проблему, если даже где-то чего-то необходимо – откорректировать компетенции органов.

Затронули во время встречи и тему здравоохранения. Так, прозвучало предложение о более тщательном контроле за пациентами с гемофилией.

Люди в материале: Наталья Кочанова, Владимир Марков

 
 
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Новости Беларуси. Нарекания в адрес ЖКХ, начисление пенсий и организация дорожного движения. С этими и другими вопросами белорусы обратились к Наталье Кочановой,...
 
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