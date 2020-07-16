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«Долгожданное событие, потому что это лидер продаж». Новый Volkswagen Polo 2020 представили в Минске
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Ярче и эмоциональнее. В Минске презентовали новый Volkswagen Polo 2020, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Автомобиль демонстрирует обновленный дизайн: как самой машины, так и бренда в целом. Модель значительно расширяет целевую аудиторию. Она подойдет всем: и молодежи, и семейным парам, и людям постарше.
Живая и яркая. Такой, как и сам автомобиль, стала презентация нового Volkswagen Polo 2020. А местом для нее, что довольно необычно, была выбрана крыша одного из популярных торговых центров в Минске.
Ольга Шинкевич, PR-менеджер группы Volkswagen в Беларуси:
Polo 2020 – это абсолютно новый дизайн. И новый кузов – лифтбек – идеальное сочетание лучших качеств седана и хэтчбека. Плюс ко всему – модернизированная решетка радиатора, бампер, улучшенная светодиодная оптика, расширенная цветовая гамма – всего восемь цветов. И четыре комплектации.
Дмитрий Попов, тренер по продукту группы Volkswagen в Беларуси:
Интересная деталь: логотип сзади машины – это одновременно и ручка, с помощью которой открывается багажник. Внутри находится камера заднего вида. Она срабатывает, как только включается задняя передача.
Polo давно заработал отличную репутацию у автолюбителей. Как следствие – лидерство по продажам в своем сегменте в Беларуси. А в странах СНГ за 10 лет всего продано более полумиллиона машин. Обновленная модель имеет все шансы сделать цифры еще больше.
Марина Рудакова, управляющая группы Volkswagen в Беларуси:
Модель ценят за высокие технические и эксплуатационные характеристики. Это уверенное движение вперед и удовольствие от вождения. Убедитесь в этом, пройдя бесплатный тест-драйв. Возможно, новый Polo ждет именно вас.
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«Долгожданное событие, потому что это лидер продаж». Новый Volkswagen Polo 2020 представили в Минске
Новости Беларуси. Ярче и эмоциональнее. В Минске презентовали новый Volkswagen Polo 2020, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Автомобиль демонстрирует обновленный...
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