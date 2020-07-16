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«Долгожданное событие, потому что это лидер продаж». Новый Volkswagen Polo 2020 представили в Минске

16.07.2020 06:52 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Ярче и эмоциональнее. В Минске презентовали новый Volkswagen Polo 2020, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Автомобиль демонстрирует обновленный дизайн: как самой машины, так и бренда в целом. Модель значительно расширяет целевую аудиторию. Она подойдет всем: и молодежи, и семейным парам, и людям постарше.

Неслучайно и место презентации. Дмитрий Боярович подробнее.

«Долгожданное событие, потому что это лидер продаж». Новый Volkswagen Polo 2020 представили в Минске

Живая и яркая. Такой, как и сам автомобиль, стала презентация нового Volkswagen Polo 2020. А местом для нее, что довольно необычно, была выбрана крыша одного из популярных торговых центров в Минске.

«Долгожданное событие, потому что это лидер продаж». Новый Volkswagen Polo 2020 представили в Минске

Ольга Шинкевич, PR-менеджер группы Volkswagen в Беларуси:
Нам очень хотелось показать, что Volkswagen изменился. Он стал более эмоциональный, характерный, молодежный. И именно это место, где мы находимся сейчас, максимально смогло передать ту атмосферу свободы и легкости, которая присутствует у нашего бренда.

Polo 2020 – это абсолютно новый дизайн. И новый кузов – лифтбек – идеальное сочетание лучших качеств седана и хэтчбека. Плюс ко всему – модернизированная решетка радиатора, бампер, улучшенная светодиодная оптика, расширенная цветовая гамма – всего восемь цветов. И четыре комплектации.

«Долгожданное событие, потому что это лидер продаж». Новый Volkswagen Polo 2020 представили в Минске

Дмитрий Попов, тренер по продукту группы Volkswagen в Беларуси:
Автомобиль, конечно, стал значительно больше в размерах. Он предлагает больше пространства в салоне, больше багажника. Те опции, которые раньше стоили значительных средств, сейчас входят в базовую комплектацию.

Интересная деталь: логотип сзади машины – это одновременно и ручка, с помощью которой открывается багажник. Внутри находится камера заднего вида. Она срабатывает, как только включается задняя передача.

«Долгожданное событие, потому что это лидер продаж». Новый Volkswagen Polo 2020 представили в Минске

Polo давно заработал отличную репутацию у автолюбителей. Как следствие – лидерство по продажам в своем сегменте в Беларуси. А в странах СНГ за 10 лет всего продано более полумиллиона машин. Обновленная модель имеет все шансы сделать цифры еще больше.

«Долгожданное событие, потому что это лидер продаж». Новый Volkswagen Polo 2020 представили в Минске

Марина Рудакова, управляющая группы Volkswagen в Беларуси:
Появление Polo 2020 – это долгожданное событие, потому что это лидер продаж. Polo представлен в самом большом сегменте. И сейчас новый Polo расширит свою целевую аудиторию. Кроме того, что Volkswagen представлен большой линейкой (это и Tiguan, мы ожидаем Jetta, Passat), Polo – действительно это наш лидер и гордость нашей марки.

«Долгожданное событие, потому что это лидер продаж». Новый Volkswagen Polo 2020 представили в Минске

Модель ценят за высокие технические и эксплуатационные характеристики. Это уверенное движение вперед и удовольствие от вождения. Убедитесь в этом, пройдя бесплатный тест-драйв. Возможно, новый Polo ждет именно вас.

*На правах рекламы.

Люди в материале: Дмитрий Боярович, Ольга Шинкевич, Дмитрий Попов, Марина Рудакова

 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Ярче и эмоциональнее. В Минске презентовали новый Volkswagen Polo 2020, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Автомобиль демонстрирует обновленный...
 
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