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Дома до 20 тысяч долларов. Узнали, что можно построить за эти деньги. Есть интересные варианты

16.07.2020 07:38 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Сколько стоит построить дом? Этот вопрос является ключевым для большинства белорусов — не каждая семья может позволить себе загородное жилье даже по стоимости квартиры. Но на рынке появились компании, которые предлагают микродома, в основе которых заложены принципы модульного домостроения. Небольшие по метражу, но оснащенные всем необходимым для проживания семьи, они доступны практически каждому белорусу даже при довольно скромном бюджете в 20 тысяч долларов.


Заказал — привезли — живи

Если отбросить предложения по домикам с сезонным проживанием, то вариантов за такие деньги не очень много. Но если не замахиваться на большой метраж и дорогую отделку, то кое-что можно найти.

Модульные дома в нашей стране начали производить относительно недавно. Это компактные строения с общей площадью до 40−50 м2. Весь процесс строительства с отделкой происходит на заводе, что сводит к минимуму количество работы «на месте» после установки модулей и позволяет постоянно контролировать качество сборки. На участок такие дома доставляются автотранспортом и при помощи подъемного крана устанавливаются на участке. Реальные сроки строительства — 3−4 месяца.
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Жилой модуль обычно поделен на три функциональных помещения: комната-студия (кухня + гостиная), спальня и санузел. «Фишка» модульного дома в том, что он рассчитан на расширение со временем. С помощью дополнительных модулей можно создать здание практически любых конфигурации и размера. Варианты отделки снаружи и внутри — любые.


Самые бюджетные дома выглядят плюс-минус одинаково: одно- или двухскатная кровля, прямоугольная форма. В качестве фасада используют профилированный металл, стальные листы с фальцевым соединением, различные варианты деревянной обшивки: имитация бруса, вертикальный брусок, блок-хаус. Неплохо выглядит облицовка из ЦСП.

Вот, например, дом-студия от компании «Современные каркасные технологии». Его размеры — 3,6×9,4 м.


«Под ключ» такое жилье стоит чуть дороже 15 тысяч долларов. Чистовая отделка: ламинат, плитка, гипсокартон на стенах и потолке, разводка коммуникаций. Окна ПВХ. Снаружи — дерево. Дома чуть большей площади и с отдельной комнатой стоят в районе «двадцатки».


Модульный дом «Ярнi» компании «Сучасныя модульныя дамы» на 32 м² стоит 18 тысяч долларов. В стоимость входят свайно-винтовой фундамент, стены и крыша, утепленные каменной ватой (150/200 мм), чистовая наружная отделка — из планкена. Кровля — наплавляемая двухслойная.



Чистовая внутренняя отделка: на полу доска 32 мм, стены — имитация бруса, в санузле — плитка. Окна — энергоэффективные двухкамерные стеклопакеты в деревянных рамах. Входные двери пластиковые с двухкамерными стеклопакетами.


Электропроводка скрыта в каркасе, есть выключатели, розетки, светильники, электрощит с автоматами. Также сделана скрытая разводка труб водопровода и канализации во всем доме.


Отопление тоже включено: электрический теплый пол в санузле, электроконвекторы в комнатах. В санузле будут установлены бойлер на 100 литров, унитаз, раковина, смеситель, душевой уголок или ванна.

В доме установлены приточные вентиляционные клапаны инфильтрации воздуха в каждой комнате, есть вытяжка из зоны кухни и санузла. В стоимость также включены монтаж дома на участке и входная терраса с лестницей.

Интересные проекты есть и у компании «Компакт Хауз». Под наш бюджет подходят дома под чистовую отделку на 45 м². Вместе со свайным фундаментом такой дом будет стоить чуть больше 17 тысяч долларов.


Фото: 1dayhouse.by

До 20 тысяч долларов будет стоить дом на 52 квадрата под чистовую отделку на свайно-винтовом фундаменте.

Еще есть вариант в популярном «амбарном» стиле. Его общая площадь — 48 м2. Стоимость при комплектации без чистовой отделки — 20 тысяч долларов.




Или вот еще интересный вариант за 42 тысячи рублей на 50 «квадратов». Такие дома строит компания «Модульный дом».



Производитель СИП-панелей «Добропан» продает домокомплекты для самостоятельной сборки. У них есть проект, вписывающийся в наш бюджет, — «Удачный» на 30 «квадратов». Он обойдется со сборкой в 20 тысяч рублей. За эти деньги получим здание без фасада и чистовой отделки. Вкладываем в отделку еще столько же — и в доме можно жить.


Есть и довольно экзотические варианты-полуфабрикаты. Например, дома из морских контейнеров. В стране такое жилье уже есть. Конечная стоимость зависит от отделки, но в среднем можно рассчитывать на 500 долларов за «квадрат».


Фото: Павел Брылев

Сделай сам

Можно руководствоваться опытом людей, которые строили небольшие дома своими руками. Хороший пример — дом на 60 м² в деревне Чучаны.


Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Его владелец Василий хорошо сэкономил на наемном труде строителей — все делалось руками семьи. За 20 тысяч долларов получилось отличное жилье с отделкой. В стоимость входят смонтированные на этапе фундаментных работ теплые полы, водопровод и канализация.

В эту же ценовую категорию вписалась и минчанка Ольга, ее небольшой, но очень эффектный дом обошелся в 16 тысяч долларов.


Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Можно вспомнить и гостевой домик в Логойском районе со «спартанской отделкой» из необрезной доски за 10 тысяч рублей, но его все же стоит рассматривать как дом для сезонного проживания. Впрочем, если его доутеплить, то в нем можно спокойно зимовать.


Фото предоставлено владельцем дома

Стоит отметить, что эти дома до 20 тысяч строились при деятельном участии их владельцев и у них уже был участок.

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