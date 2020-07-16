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Дома до 20 тысяч долларов. Узнали, что можно построить за эти деньги. Есть интересные варианты
Источник материала: Tut.by
Сколько стоит построить дом? Этот вопрос является ключевым для большинства белорусов — не каждая семья может позволить себе загородное жилье даже по стоимости квартиры. Но на рынке появились компании, которые предлагают микродома, в основе которых заложены принципы модульного домостроения. Небольшие по метражу, но оснащенные всем необходимым для проживания семьи, они доступны практически каждому белорусу даже при довольно скромном бюджете в 20 тысяч долларов.
Заказал — привезли — живи
Если отбросить предложения по домикам с сезонным проживанием, то вариантов за такие деньги не очень много. Но если не замахиваться на большой метраж и дорогую отделку, то кое-что можно найти.
Модульные дома в нашей стране начали производить относительно недавно. Это компактные строения с общей площадью до 40−50 м2. Весь процесс строительства с отделкой происходит на заводе, что сводит к минимуму количество работы «на месте» после установки модулей и позволяет постоянно контролировать качество сборки. На участок такие дома доставляются автотранспортом и при помощи подъемного крана устанавливаются на участке. Реальные сроки строительства — 3−4 месяца.
Жилой модуль обычно поделен на три функциональных помещения: комната-студия (кухня + гостиная), спальня и санузел. «Фишка» модульного дома в том, что он рассчитан на расширение со временем. С помощью дополнительных модулей можно создать здание практически любых конфигурации и размера. Варианты отделки снаружи и внутри — любые.
Самые бюджетные дома выглядят плюс-минус одинаково: одно- или двухскатная кровля, прямоугольная форма. В качестве фасада используют профилированный металл, стальные листы с фальцевым соединением, различные варианты деревянной обшивки: имитация бруса, вертикальный брусок, блок-хаус. Неплохо выглядит облицовка из ЦСП.
Вот, например, дом-студия от компании «Современные каркасные технологии». Его размеры — 3,6×9,4 м.
«Под ключ» такое жилье стоит чуть дороже 15 тысяч долларов. Чистовая отделка: ламинат, плитка, гипсокартон на стенах и потолке, разводка коммуникаций. Окна ПВХ. Снаружи — дерево. Дома чуть большей площади и с отдельной комнатой стоят в районе «двадцатки».
Модульный дом «Ярнi» компании «Сучасныя модульныя дамы» на 32 м² стоит 18 тысяч долларов. В стоимость входят свайно-винтовой фундамент, стены и крыша, утепленные каменной ватой (150/200 мм), чистовая наружная отделка — из планкена. Кровля — наплавляемая двухслойная.
Электропроводка скрыта в каркасе, есть выключатели, розетки, светильники, электрощит с автоматами. Также сделана скрытая разводка труб водопровода и канализации во всем доме.
Отопление тоже включено: электрический теплый пол в санузле, электроконвекторы в комнатах. В санузле будут установлены бойлер на 100 литров, унитаз, раковина, смеситель, душевой уголок или ванна.
В доме установлены приточные вентиляционные клапаны инфильтрации воздуха в каждой комнате, есть вытяжка из зоны кухни и санузла. В стоимость также включены монтаж дома на участке и входная терраса с лестницей.
Интересные проекты есть и у компании «Компакт Хауз». Под наш бюджет подходят дома под чистовую отделку на 45 м². Вместе со свайным фундаментом такой дом будет стоить чуть больше 17 тысяч долларов.
До 20 тысяч долларов будет стоить дом на 52 квадрата под чистовую отделку на свайно-винтовом фундаменте.
Еще есть вариант в популярном «амбарном» стиле. Его общая площадь — 48 м2. Стоимость при комплектации без чистовой отделки — 20 тысяч долларов.
Есть и довольно экзотические варианты-полуфабрикаты. Например, дома из морских
Сделай сам
Можно руководствоваться опытом людей, которые строили небольшие дома своими руками. Хороший
Его владелец Василий хорошо сэкономил на наемном труде строителей — все делалось руками семьи. За 20 тысяч долларов получилось отличное жилье с отделкой. В стоимость входят смонтированные на этапе фундаментных работ теплые полы, водопровод и канализация.
В эту же ценовую категорию вписалась и минчанка Ольга, ее небольшой, но очень эффектный
Можно
Стоит отметить, что эти дома до 20 тысяч строились при деятельном участии их владельцев и у них уже был участок.
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Узнали, что можно построить всего за 20 тысяч долларов.
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