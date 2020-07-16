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Список задержанных 15 июля в Минске и регионах
Источник материала: Партизан
В течение дня 15 июля до входа в здание Центральной избирательной комиссии стояла очередь из людей, которые пришли подать жалобу на нерегистрацию кандидатом на пост президента Виктора Бабарико.
В течение дня 15 июля до входа в здание Центральной избирательной комиссии стояла очередь из людей, которые пришли подать жалобу на нерегистрацию кандидатом на пост президента Виктора Бабарико. Сообщается, что в очереди находилось более 2000 человек, а сама она растянулась не менее, чем километр.
К вечеру на площадь Независимости начали стягиваться сотрудники ОМОН, автозаки и спецтехника. В городе появились солдаты внутренних войск, оцепившие улицу Мясникова. В 19.00 ЦИК закрылся, люди двинулись в сторону главного почтампта, чтобы направить жалобы почтой, но и он срочно прекратил работу.
Перекрыты станции метро "Октябрьская", "Площадь Победы"и " Купаловская". Люди двинулись на железнодорожный вокзал, где круглосуточно работает почтовое отделение. Однако и оно якобы "заминировано", в отделении погасили свет.
Людей начали задерживать.
Минск
Александр Кувшинов находится в РУВД Московского района, задержан до суда
Антон Кузьменко
Петр Шамшеев
Павел Хамицкий
Антон Трофимович (журналист Радио Свобода) - освобожден около 21 часов. Был избит при задержании, разбит нос, майка в крови.
Виолетта Савчиц (журналистка БелаПАН) - освобождена около 21 часов
Виктор Кувшинов находится в РУВД Московского района, задержан до суда
Николай Библис
Андрей Баклинов
Лиза Крышковская
Александр Зубков, доставленный в РУВД Московского района
Олег Миколайчук (гражданин США)
Олег Уваров
Сергей Кулеш
Руслан Ребковец
Роман Петрашкевич, доставлен в РУВД Московского района
Руслан Шило
Виталий Буйновский
Александр Петух - освободжен из РУВД Московского района
Борисов
Иван Самсонов, освобожден из-за повышенной температуры
Светлана Самсонова - освобождена
Александр Комиссаров - освобожден
Денис Мандик
Юлия Ивановская
Богдан Устинов - освобожден
Мария Кукареко
Игорь Антонов
Гродно
В Гродно возле остановки на улице Фомичева случайным образом задержали велосипедиста, сообщается в телеграмм-канале NEXTA Live.
Информация будет дополняться
Контакты правозащитников "Весны", куда можно обратиться в случае, если вас или ваших близких задержали на мирной акции:
+375 29 841 39 81, общественная приемная в Минске. Можно писать в Signal, WhatsApp, Telegram.
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В течение дня 15 июля до входа в здание Центральной избирательной комиссии стояла очередь из людей, которые пришли подать жалобу на нерегистрацию кандидатом на...
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