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Минеральная диета. Стоит ли ее пробовать, рассказывает диетолог

16.07.2020 08:02 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Минеральная диета. Звучит пугающе даже для самых стойких и мотивированных. Но стоит ли ее бояться и отказываться от твердой пищи? О плюсах, минусах и подводных камнях минералки наш диетолог-эндокринолог Ольга Авчинникова.


Фото: pixabay.com

— Можно ли, чтобы похудеть, 1 или 2 недели питаться только минеральной водой?

— Голодание в течение 1−2 недель точно не пройдет бесследно. Это большой стресс для организма, ведь ему приходится перестраиваться на альтернативные возможности энергообеспечения, чтобы в режиме голода максимально долго обеспечивать функционирование жизненно важных органов. Например, головной мозг в условиях голода переходит на энергообеспечение кетоновыми телами, которые в большом количестве являются токсичными. На производство глюкозы, абсолютно необходимой для функционирования головного мозга, идут аминокислоты (чтобы их взять, организм вынужден использовать свои собственные белки). Кроме того, во время голода и также во время возобновления питания могут наблюдаться электролитные нарушения (например, колебания уровня калия, что может вызывать сердечные аритмии).

Результатом голодания могут быть нарушения в работе эндокринной системы: нарушение менструального цикла у женщин. У мужчин в результате голодания и последующего возврата к нормальному питанию вследствие колебания гормонального статуса может возникнуть гинекомастия (увеличение грудных желез).


Фото: pixabay.com

— Стакан минералки вместо полдника или ланча — это приемлемо?

Да, почему нет. Если вам удастся таким образом обмануть чувство голода и не съесть лишние 500 ккал, то к концу недели вы с радостью обнаружите, что похудели на полкило.

— Правда ли, что если выпивать стакан минеральной воды до и после еды, то можно похудеть?

Нет, это не правда. Правда заключается в том, что для того, чтобы похудеть, нужно не что-то дополнительно съесть (например, какой-либо «чудо-продукт, разгоняющий метаболизм») или выпить, а что-то не съесть. Единственный способ похудеть — потребить калорий меньше, чем потратить.

 

— Говорят, минералка способна вылечить диабет. Неужели правда?

— И это тоже неправда. Вначале стоит определиться, о каком типе диабета идет речь. В случае диабета 1 типа, речь идет о повреждении бета-клеток поджелудочной железы, в которых вырабатывается инсулин, вследствие аутоиммунного разрушения. Минеральная вода не сможет заставить поврежденные клетки вновь начать синтезировать инсулин. Единственный способ лечения сахарного диабета 1 типа — это инсулинотерапия.

Если же речь идет о сахарном диабете 2 типа, то в механизме его развития важную роль играет резистентность к инсулину. Важным условием развития инсулинорезистентности при сахарном диабете 2 типа является избыточный вес. Но поскольку просто употребляя минеральную воду, похудеть не получится, то и способ излечения получается «так себе». Если только вместо полдника или ланча.

— Полезны ли разгрузочные дни на минералке?

Если есть избыточный вес и в качестве метода снижения калорийности вы избрали не каждодневное ограничение калорий, а, например, один разгрузочный день в неделю, то это допустимо. Важно заметить, что у этого метода нет преимуществ перед ежедневным небольшим ограничением калорийности.

— Чем присутствие в минеральной воде углекислоты улучшает напиток?

Углекислота (СО2) может естественным образом присутствовать в минеральной воде или быть добавлена производителем. Плюсы: она препятствует окислению и подавляет рост бактерий в минеральной воде. Минусы: может вызывать икоту или вздутие живота. Газированная вода может негативно влиять на зубную эмаль.


Фото: pixabay.com

— Можно ли употреблять только минеральную воду вместо обычной питьевой воды?

Зависит от степени минерализации. Общая минерализация может быть очень низкой (менее 50 мг/л), низкой (50−500 мг/л), средней (500−1500 мг/л) и высокой (более 1500 мг/л).

Степень минерализации указывается на этикетке.

Доля суточной потребности в жидкости, которая может быть покрыта за счет минеральной воды, в %.

Очень низкая — 100%

Низкая — 80%

Средняя — 50%

Высокая — 10%

Чтобы было понятнее, разберем на примере. Если вы видите, что на этикетке указано, что минерализация воды = 2000 мг/л (или 2 г/л — это одно и то же), это значит, что степень минерализации этой воды высокая и, следовательно, этой водой можно покрыть до 10% суточной потребности в жидкости (то есть рекомендованное количество составит примерно в пределах 200 мл — одного стакана).

Напротив, если у минеральной воды очень низкая или низкая степень минерализации, то ею можно покрывать потребность в жидкости наравне с обычной питьевой водой.

 
 
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Ольга Авчинникова рассказывает про минералку
 
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