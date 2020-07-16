Следственный комитет возбудил уголовные дела за сопротивление и насилие в отношении милиции

Источник материала: ОНТ

Управление Следственного комитета по городу Минску возбудило уголовные дела по ст. 363 УК (сопротивление сотруднику органов внутренних дел) и ст. 364 УК (насилие в отношении сотрудника органов внутренних дел). Задержаны четверо подозреваемых мужчин. Правоохранители устанавливают иных лиц, которые причастны к совершению преступлений. Об этом информирует пресс-служба Следственного комитета Беларуси.

Сотрудники милиции изучили видеоматериалы и выявили неоднократные случаи применения насилия в отношении сотрудников ОМОН. В результате противоправных действий правоохранители получили травмы различной степени тяжести. Некоторые пострадавшие все еще находятся в больницах.

Следователи также установили, что задержанные 14 июля в Минске причастны к организации и активному участию в действиях, которые грубо нарушали общественный порядок. Минчан признали подозреваемыми по уголовному делу, ранее возбужденному по ст. 342 УК.

Указанные уголовные дела соединили в одном производстве.

Следственный комитет добавляет, что в последнее время на территории Минска зафиксировано проведение несанкционированных массовых мероприятий. Правоохранители напоминают, что воспрепятствование служебной деятельности сотрудников органов внутренних дел противозаконно.

Фото: БЕЛТА

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