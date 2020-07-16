В Калинковичском районе уничтожено почти две тонны конопли

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На территории заброшенного карьера недалеко от д. Якимовичи было обнаружена дикорастущая конопля без признаков культивирования. Площадь произрастания канабиса - более полутора гектаров.



Для уничтожения зеленого зелья привлекли работников и технику СУП «ЯкимочичиАрго». Трактор в агрегате с дискатором скашивал и измельчал растения. В труднодоступных местах использовали бензотриммеры и кусторезы. Общая масса уничтоженного наркозелья составила 1800 кг.



УВД Гомельского облисполкома





