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В Беларусь снова вернётся жара? Прогноз погоды на середину июля

16.07.2020 13:22 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В ближайшие дни в Беларуси ожидается потепление.     

По информации Белгидромета, в пятницу – 17 июля – ночью по юго-западу страны температура составит от +8°C до +15°C, днем ожидается от +21°C до +27°C. По юго-западу местами кратковременные дожди, грозы. Ночью и утром слабый туман.

В субботу – 18 июля – ночью температура составит от +8°C до +15°C. В дневное время прогнозируется от +22°C до +27°C. Преимущественно по югу и юго-западу страны ожидаются кратковременные дожди и грозы. Ночью и утром слабый туман.

В воскресенье – 19 июля – столбик термометра будет показывать от +9°C до +16°C ночью и до +21.. +27°C днем. Преимущественно без осадков. В юго-западных регионах ожидаются кратковременные дожди, местами грозы. Ночью и утром слабый туман. 

В начале недели, в понедельник – 20 июля – температура составит от +10°C до +17°C ночью и от +21°C до +27°C в дневное время. В отдельных районах республики ожидаются кратковременные дожди, возможны грозы. Ночью и утром слабый туман.  

Во вторник –  21 июля – температура воздуха составит от +12°C до +17°C ночью, а днем – от +18°C до +24°C . По юго-востоку прогнозируется до +27°C. Местами по стране кратковременные дожди, грозы. Ночью и утром слабый туман.     

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Новости Беларуси. В ближайшие дни в Беларуси ожидается потепление.      По информации Белгидромета, в пятницу – 17 июля – ночью по юго-западу страны температура...
 
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