Погода в СНГ: селевые потоки смыли плотину озера в Азербайджане, а в Минске штрафуют за парковку на газонах

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Таджикистане устраняют последствия схода селя. В Согдийской области пострадали больше трех десятков домов, затопило дороги. По сообщениям спасателей, жертв нет. О том, какая погода сейчас в других странах Содружества, узнали корреспонденты «МИР 24».

Проливные дожди и град обрушились на центральную часть Азербайджана. Серьезный ущерб был нанесен Шамахинскому району. Там селевые потоки смыли плотину искусственного озера. Вся рыба, а это порядка пятнадцати тонн, погибла. Также были затоплены фруктовые сады, приусадебные участки и дороги между селами. Из-за этого пришлось приостановить движение транспорта. Некоторые деревни также остались без света. В столице Азербайджана тем временем тепло и ясно. Столбик термометра поднялся до отметки в 30 градусов.

Невыносимая жара днем и проливные дожди и грозы по ночам. Такая погода установилась в армянской столице. В ближайшие дни в Ереване ожидается повышение температуры до 39 градусов. В горных регионах + 26 – из-за повышенной влажности там тяжелее переносить зной. Жителям врачи рекомендуют пить больше воды – минимум два литра в день.

В Беларуси переменная облачность и преимущественно без осадков. Лишь на юго-западе страны синоптики прогнозируют грозы. Воздух прогреется до плюс 26. А это хороший повод обойтись без автомобиля и пройтись пешком. Но это не значит, что машину можно оставить в неположенном месте. В Минске продолжают бороться с любителями парковки на газонах. С начала лета на зеленых зонах столицы выявлено уже более тысячи таких нарушений. Теперь за ущерб, нанесенный газонам, штрафуют.