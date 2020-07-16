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Квадроцикл заехал на почти отвесную гору: видео посмотрели больше 4 миллионов раз

16.07.2020 15:45 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Квадроцикл заехал на почти отвесную гору: видео посмотрели больше 4 миллионов раз

Пользователь TikTok с ником Garrett Leet опубликовал видео, на котором квадроцикл Polaris 1000 взбирается на почти отвесный холм в Кентукки (США). Ролик стал вирусным в соцсети – за несколько дней его посмотрели более 4 миллионов раз.

Garrett Leet поясняет в своем профиле, что он – большой поклонник квадроциклов. Американец решил, проверить, насколько справедливо квадроцикл Polaris Ranger 1000 называют вездеходом.

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Пользователь TikTok с ником Garrett Leet опубликовал видео, на котором квадроцикл Polaris 1000 взбирается на почти отвесный холм в Кентукки (США). Ролик стал вирусным в соцсети...
 
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