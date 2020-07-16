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Квадроцикл заехал на почти отвесную гору: видео посмотрели больше 4 миллионов раз
Источник материала: ОНТ
Пользователь TikTok с ником Garrett Leet
Garrett Leet поясняет в своем профиле, что он – большой поклонник квадроциклов. Американец решил, проверить, насколько справедливо квадроцикл Polaris Ranger 1000 называют вездеходом.
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Пользователь TikTok с ником Garrett Leet опубликовал видео, на котором квадроцикл Polaris 1000 взбирается на почти отвесный холм в Кентукки (США). Ролик стал вирусным в соцсети...
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