УЧАЩИЕСЯ МИНЩИНЫ СТАЛИ ФИНАЛИСТАМИ МЕЖДУНАРОДНОГО ФЕСТИВАЛЯ РУССКОГО ЯЗЫКА

Источник материала: Нясвижскiя навiны

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Жюри Международного фестиваля русского языка подвело итоги первого конкурсного тура и определило 150 финалистов в шести номинациях. Среди претендентов на победу – учащиеся Минской области, сообщили в Главном управлении по образованию Миноблисполкома.

Фестиваль русского языка – это образовательная и творческая площадка, на которой участники получают возможность углубить знания русского языка в живом общении, продемонстрировать свои таланты, обменяться мнениями и найти единомышленников.

Ежегодное мероприятие организует Московский центр качества образования. В этом году свои творческие работы прислали более 2 тысяч участников из 79 городов 30 стран мира.

Учащиеся Минской области четвертый год подряд стали финалистами этого престижного мероприятия.

Одиннадцатиклассники Сновской средней школы Несвижского района Даниил Бейня, Виталина Винник, Владислав Примако представили на суд жюри буктрейлер «Моя Она» по рассказу А. П. Чехова (руководитель – Инна Ричардовна Винник, учитель русского языка и литературы). Десятиклассницы Валерия Андруховец, Ярослава Липницкая, Анна Ломша, Алеся Сташинская участвовали в номинации «Театральное творчество» со спектаклем-пленэром «Когда лань ляжет подле льва…» по произведениям Ф.М. Достоевского и Н. А. Некрасова (автор-составитель сценария – Инна Ричардовна Винник, режиссер-постановщик –Алексей Александрович Дунченко, педагог дополнительного образования). Постановка была сделана на фоне экстерьеров дворца Рдултовских в Снове.

Учащиеся средней школы № 9 г. Молодечно Артем Хасаншин (10 класс) со стихотворением К. Симонова «Жди меня» и Дарья Хасаншина (9 класс) со стихотворением Е. Евтушенко «Людей неинтересных в мире нет» стали финалистами в номинации «Художественное слово». Десятиклассница Елизавета Вяль покорила жюри своей работой «Победа: память поколений» в номинации «Современное декоративно-прикладное творчество и изобразительное искусство».

Учащихся подготовила Инесса Львовна Веремей, учитель русского языка и литературы.

На очный тур, где будут определены победители, финалисты готовят новые конкурсные работы о культуре, истории, литературе России.