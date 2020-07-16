Голубь «завис» в полете и озадачил сеть (ВИДЕО)

Источник материала: ОНТ

В колумбийском городе Тулуа белый голубь, «зависший» в воздухе, попал на видео и удивил пользователей Twitter. Ролик опубликова л портал ridus.ru.

Пользователь HeChIzErO из Мексики опубликовал видео, на котором голубь словно висит в воздухе над улицей. «Я слышал, что это произошло в Тулуа. Голубка застыла в полете. Кажется, рядом с ней нет никаких проводов, в которых она могла запутаться. Как думаете, в чем дело?», – написал автор ролика.

Наиболее популярное объяснение, что это «ошибка в Матрице». Такое предположение пользователи оставляли в комментариях чаще всего. А самый простой и логичный ответ – голубь все же сел на провода, протянутые над улицей. Однако они слишком тонкие, поэтому в таком ракурсе, который выбрал автор видео, их невозможно разглядеть.

ФОТО: kartinki24.ru

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