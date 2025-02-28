Брюссель готовит удар по IT-гигантам США, акции Tesla упали на 8%, а Wildberries планирует запустить сервис такси в Беларуси. Новости мирового бизнеса за февраль 2025 года

Источник материала: ProBusiness

«Про бизнес» продолжает рассказывать о важных деловых событиях в мире. Подготовили для вас подборку новостей бизнеса за февраль 2025 года.

ЕС против Трампа: Брюссель готов ударить по американским IT-компаниям

В начале февраля 2025 года обострились торговые отношения между Европейским Союзом и Соединенными Штатами Америки. Президент США Дональд Трамп объявил о намерении ввести 10%-е пошлины на весь импорт из ЕС, ссылаясь на значительный торговый дефицит и действия Брюсселя в отношении американских технологических компаний. В ответ ЕС рассматривает возможность применения Инструмента против принуждения (Anti-Coercion Instrument, ACI), принятого в 2023 году для защиты от внешнего экономического давления. Этот механизм позволяет вводить ограничения на доступ американского бизнеса к европейскому рынку, включая финансовые услуги, банковский и страховой сектора. Особое внимание уделяется крупнейшим IT-компаниям США, базирующимся в Кремниевой долине. Рассматриваются меры, вплоть до отмены защиты их интеллектуальной собственности в Европе.



Источник: РИА Новости / Алексей Витвицкий

Министры торговли ЕС обсудили возможные сценарии противодействия на встрече в Варшаве, где большинство поддержало идею жесткого ответа на действия США. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен подчеркнула, что ЕС подготовлен к возможному введению пошлин и готов вести переговоры для урегулирования ситуации. На текущий момент обе стороны продолжают обсуждения и консультации, стремясь найти взаимоприемлемое решение и избежать полномасштабной торговой войны.

Крупный сингапурский банк сократит 4000 должностей, поскольку ИИ заменит людей



Источник: fintechmagazine.com

Крупнейший банк Сингапура — DBS — объявил о планах сократить около 4000 временных и контрактных должностей в течение следующих трех лет. Это связано с тем, что искусственный интеллект берет на себя все больше задач, ранее выполняемых людьми. По словам представителя банка, сокращение произойдет за счет «естественной убыли» по мере завершения проектов, и постоянный персонал не пострадает. Уходящий исполнительный директор DBS Пиюш Гупта отметил, что банк создаст 1000 новых рабочих мест в сфере ИИ. В настоящее время у DBS около 41 000 сотрудников, из которых 8000−9 000 — временные и контрактные работники.

Пиюш Гупта подчеркнул, что DBS более десяти лет развивает ИИ и уже использует свыше 800 моделей в 350 сценариях, ожидая экономический эффект более 1 млрд сингапурских долларов ($ 745 млн) к 2025 году.

С 1 апреля пост Гупты займет его заместитель Тан Су Шань. ИИ продолжает менять рынок труда. В 2024 году Международный валютный фонд (МВФ) заявил, что технология затронет до 40% рабочих мест во всем мире, а глава Банка Англии Эндрю Бейли отметил, что, несмотря на риски, ИИ обладает большим потенциалом.

Акции Tesla упали на 8% на фоне снижения продаж в Европе

Во вторник акции Tesla упали более чем на 8% ($ 302,6). Причиной падения стали сообщения о снижении продаж компании в Европе на 45% за последний месяц, несмотря на рост спроса у конкурентов. Рыночная капитализация Tesla сократилась до $ 972,98 млрд, опустившись ниже $ 1 трлн впервые с ноября прошлого года.



Источник: pixabay.com

Собственный капитал Илона Маска также уменьшился почти на $ 15 млрд, составив $ 365,3 млрд. Акции технологических компаний в целом показали слабость: индекс Nasdaq упал на 1%, достигнув самого низкого уровня более чем за месяц. Однако снижение Tesla оказалось значительно сильнее.

Китайская компания Akeso создала прорывное лекарство от рака легких

Китайская биотехнологическая компания Akeso произвела фурор в фармацевтическом секторе, представив новый препарат от рака легких, который превзошел популярное лекарство Keytruda от американской Merck. В ходе испытаний в Китае препарат показал, что пациенты могли прожить 11,1 месяца до рецидива опухоли, тогда как у Keytruda этот показатель составил 5,8 месяца. Эти данные были представлены на Всемирной конференции по раку легких.

Новость вызвала ажиотаж на фондовом рынке: акции калифорнийской Summit Therapeutics, партнера Akeso в США, выросли более чем вдвое. Эта компания получила лицензию на коммерциализацию препарата в Северной Америке и Европе.



Источник: cnn.com

Хотя успех Akeso сначала остался незамеченным за пределами отрасли, а после недавних инноваций китайской DeepSeek мир обратил внимание на развитие биотехнологий в Китае.

Wildberries планирует запустить сервис такси в Беларуси

Маркетплейс Wildberries рассматривает возможность запуска пилотного проекта сервиса такси в Минске, сообщают «Ведомости». По их данным, интерфейс приложения уже готов, однако точные сроки запуска пока не раскрываются. Представитель Wildberries подтвердил информацию, отметив, что запуск возможен только после завершения всех необходимых процедур.



Источник: pixabay.com

Компания, имея 20-летний опыт в сфере электронной коммерции, активно развивает собственные логистические и транспортные процессы, включая автопарк, сотрудничество с партнерами и привлечение частных перевозчиков. Решение о дальнейшем масштабировании сервиса будет принято по итогам пилотного проекта, после оценки его эффективности и перспектив развития в Беларуси.