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«Стреляют, деток маленьких в ямки кидают». Она ушла в партизанки, чтобы спастись

16.07.2020 16:35 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

День Победы, День Независимости. Эти праздники мы отмечаем благодаря им. Корреспонденты программы «Центральный регион» воспользовались возможностью лично пообщаться с Надеждой Яковлевной, которая в годы войны была партизанкой и медиком в Крупском районе.

«Стреляют, деток маленьких в ямки кидают». Она ушла в партизанки, чтобы спастись

Надежда Боровуля, ветеран Великой Отечественной войны:
Отец мне говорит: иди в лес — ты погибнешь на своей земле, но не в Германии. Немцев тут не будет, наших не победят. Я же не говорю, что я пошла в лес, чтобы защищать. Я пошла, чтобы жить остаться. Людей же убивают — собирают, ямки копают. Убивают, деток маленьких кидают — так что же было делать?

«Стреляют, деток маленьких в ямки кидают». Она ушла в партизанки, чтобы спастись

Вот я часто плачу. Они мне — что ты так расстраиваешься? А как вспомнишь про это, думаешь — ну как это всё можно было пережить?! Стреляют, деток маленьких в ямки кидают — это же всё люди пережили, кто остался. У моего хозяина брат был в партизанах. А раз в партизанах — то всю семью надо убирать. Кого — бьют, кого — вешают.

Мать пекла хлеб партизанам. Был староста в деревне — он заявлял, кто тут «враги». Вот он на эту семью и заявил, что тут брат в партизанах, а мать печет хлеб, и партизаны приходят и берут его. Выводят мать на улицу, двух мальчиков, вешают петли. Привели их вешать. А до войны был председатель сельсовета — он работал у немцев, но был за своих. Он поговорил с немцами и говорит: «Зачем убивать мальчиков? Мать убьем, а их заберем в полицию».

Люди в материале: Надежда Боровуля, Григорий Азаренок

 
 
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День Победы, День Независимости. Эти праздники мы отмечаем благодаря им. Корреспонденты программы «Центральный регион» воспользовались возможностью лично...
 
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