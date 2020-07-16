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«Стреляют, деток маленьких в ямки кидают». Она ушла в партизанки, чтобы спастись
Источник материала: СТВ
День Победы, День Независимости. Эти праздники мы отмечаем благодаря им. Корреспонденты программы
Вот я часто плачу. Они мне — что ты так расстраиваешься? А как вспомнишь про это, думаешь — ну как это всё можно было пережить?! Стреляют, деток маленьких в ямки кидают — это же всё люди пережили, кто остался. У моего хозяина брат был в партизанах. А раз в партизанах — то всю семью надо убирать. Кого — бьют, кого — вешают.
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День Победы, День Независимости. Эти праздники мы отмечаем благодаря им. Корреспонденты программы «Центральный регион» воспользовались возможностью лично...
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