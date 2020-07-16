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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Обстоятельства гибели подростка в Пуховичском районе устанавливают следователи Как сообщает СК, трагический случай произошел накануне днем в местном лесничестве. 60-летний мужчина занимался заготовкой древесины. Мимо в наушниках проходила...

Как сообщает СК, трагический случай произошел накануне днем в местном лесничестве. 60-летний мужчина занимался заготовкой древесины. Мимо в наушниках проходила 15-летняя девушка, когда на нее упало спиленное дерево. Школьница получила несовместимые с жизнью травмы и скончалась на месте. Уголовное дело возбуждено по статье «Причинение смерти по неосторожности». Следователи изучают документацию по выполнению лесозаготовочных работ, назначен ряд экспертиз.