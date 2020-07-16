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Что такое мужской климакс и всех ли он коснется? Уролог отвечает на частые вопросы
Источник материала: Tut.by
Еще десять лет назад о мужском климаксе заговаривали не так часто, но сейчас эта тема становится все актуальнее для пациентов, cчитает врач-уролог Александр Баценко. Под этим термином он подразумевает возрастные изменения, связанные со снижением уровня тестостерона: они влияют не только на сексуальную жизнь, но и на физиологическое состояние организма.
Что такое мужской климакс?
— И мужчины, и женщины подвержены возрастным изменениям, которые связаны с уровнем половых гормонов. У женщин такое возрастное изменение называется менопаузой, женским климаксом.
Понятие «мужской климакс» в медицине весьма спорное. Для описания состояния мужчин некоторые врачи используют понятия мужская менопауза, андропауза, возрастной андрогенный дефицит. Но по сути все это об одном — они описывают изменения, которые происходят в организме мужчины из-за уменьшения уровня тестостерона. И эти изменения могут затронуть эмоциональное и физиологическое состояние, сексуальную жизнь мужчины.
Мужской климакс существенно отличается от женского: во-первых, у женщин после таких гормональных изменений теряется фертильность, во-вторых, климакс происходит у всех женщин примерно в одном и том же
Как распознать наступление андропаузы?
— Симптомы можно разделить на три группы:
Стоит отметить, что эти симптомы не специфичны и не обязательно обозначают низкий уровень тестостерона.
В каком возрасте нужно реагировать на эти симптомы?
— На самом деле, в любом. Нужно понимать, что уровень тестостерона начинает падать уже с 30 лет (на 1% в год) — это естественный процесс. По статистике мужчина может столкнуться с андропаузой в 45−50 лет. Однако бывают случаи и более раннего начала изменений, и более позднего. По моим наблюдениям, есть тенденция снижения качества спермы у мужчин 20−30 лет: сейчас некоторым 65-летним бывает проще стать отцом, чем 30-летним. Но это очень индивидуальные вопросы, которые уже будут связаны не только с уровнем тестостерона.
Что провоцирует появление мужского климакса?
— В группе риска те, кто связан с постоянными стрессами (гормон стресса кортизол влияет на выработку половых гормонов), у кого есть проблемы с сердечно-сосудистой системой, атеросклероз.
Влияет на запуск андропаузы образ жизни (алкоголь, курение) и избыточный вес. Лишние килограммы ведут к повышению давления, то есть создают все условия для развития сердечно-сосудистых заболеваний и атеросклероза. А изменения атеросклеротического характера приводят к тому, что яички теряют свои функции и не вырабатывают достаточный уровень тестостерона.
Регулярность половой жизни на мужской климакс влияет?
— Да. Психоэмоциональное состояние, которое происходит во время сексуальной жизни, — это гормональные всплески, омолаживание организма с точки зрения сердечно-сосудистой системы и улучшение состояния предстательной железы.
Можно ли повысить уровень тестостерона, если он низкий?
— Да, но для начала проблему надо распознать, а для этого обратиться к врачу-урологу. Иногда мужчина готов отказаться от сексуальной жизни, смириться со своим состоянием, списать все на возраст. Более того, среднестатистический белорусский мужчина не готов открыто говорить о своей сексуальной жизни. Но здесь вопрос в том, что уровень тестостерона — это не только сексуальная жизнь, но и проблемы со здоровьем в будущем.
Есть два направления лечения. Первое — корректировка образа жизни человека (здесь важно все — от питания до здорового сна). Второе — медикаментозное, помогающее регулировать уровень гормонов: сейчас большое количество лекарственных препаратов в самых разных формах (от таблеток и инъекций до пластырей), но у них есть и свои противопоказания. Прежде чем назначать любое лечение, мужчине нужно пройти общеклиническое обследование, проверить уровень половых гормонов, состояние щитовидной и предстательной желез.
Что делать для профилактики?
— Чтобы вовремя заметить изменения, нужно контролировать вес, артериальное давление, сахар в крови. Важно для мужского здоровья поддерживать достаточный уровень физической активности, высыпаться.
Сигнальный возраст для выявления многих заболеваний (сахарный диабет, сердечно-сосудистые патологии) — 40 лет, именно в это время мужчине, даже если его ничего не тревожит, следует обратиться к врачу-терапевту для общего обследования. С этого же времени следует регулярно проверять состояние предстательной железы и при необходимости гормональный фон.
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Еще десять лет назад о мужском климаксе говорили не так часто. Но в мире увеличивается продолжительность жизни и предполагается, что мужчина должен быть...
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