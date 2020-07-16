Что такое мужской климакс и всех ли он коснется? Уролог отвечает на частые вопросы

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Еще десять лет назад о мужском климаксе заговаривали не так часто, но сейчас эта тема становится все актуальнее для пациентов, cчитает врач-уролог Александр Баценко. Под этим термином он подразумевает возрастные изменения, связанные со снижением уровня тестостерона: они влияют не только на сексуальную жизнь, но и на физиологическое состояние организма.



Александр Баценковрач уролог-андролог высшей категории медицинского центра «Кравира» врачвысшей категории медицинского центра «Кравира»

Что такое мужской климакс?

— И мужчины, и женщины подвержены возрастным изменениям, которые связаны с уровнем половых гормонов. У женщин такое возрастное изменение называется менопаузой, женским климаксом.

Понятие «мужской климакс» в медицине весьма спорное. Для описания состояния мужчин некоторые врачи используют понятия мужская менопауза, андропауза, возрастной андрогенный дефицит. Но по сути все это об одном — они описывают изменения, которые происходят в организме мужчины из-за уменьшения уровня тестостерона. И эти изменения могут затронуть эмоциональное и физиологическое состояние, сексуальную жизнь мужчины.

Мужской климакс существенно отличается от женского: во-первых, у женщин после таких гормональных изменений теряется фертильность, во-вторых, климакс происходит у всех женщин примерно в одном и том же возрасте — 45−55 лет. У мужчин все не так однозначно: андропауза может коснуться только 20−30% мужчин, которые находятся в группе риска, она может значительно растянуться во времени (даже на 5−10 лет), некоторые мужчины могут ее не ощущать физиологически, так как она будет протекать в скрытой форме (при этом после клинических исследований может подтвердиться низкий уровень тестостерона).

Как распознать наступление андропаузы?

— Симптомы можно разделить на три группы:

Изменяется психоэмоциональное состояние. Тестостерон неслучайно называют королем гормонов: если с его уровнем все в порядке, мужчина активен, по-хорошему агрессивен, ему хочется добиваться каких-то целей, рисковать. Когда же возникает его недостаток — приходит апатия или даже депрессия. На этом фоне увеличивается даже количество суицидов.

Происходят физиологические изменения. Тестостерон влияет на мышечную массу (а значит, она может теряться), на кожу, на рост жировой ткани (особенно в области живота), на работу сердечно-сосудистой системы, на развитие сахарного диабета 2-го типа. Чем больше снижается тестостерон, тем подверженнее становится мужчина этим заболеваниям и изменениям.

Нарушения касаются и сексуальной жизни. Они могут проявляться снижением либидо, страдает качество эрекции или спермы (последнее особенно актуально для тех, кто задумывается о пополнении в семье).

Стоит отметить, что эти симптомы не специфичны и не обязательно обозначают низкий уровень тестостерона.

В каком возрасте нужно реагировать на эти симптомы?

— На самом деле, в любом. Нужно понимать, что уровень тестостерона начинает падать уже с 30 лет (на 1% в год) — это естественный процесс. По статистике мужчина может столкнуться с андропаузой в 45−50 лет. Однако бывают случаи и более раннего начала изменений, и более позднего. По моим наблюдениям, есть тенденция снижения качества спермы у мужчин 20−30 лет: сейчас некоторым 65-летним бывает проще стать отцом, чем 30-летним. Но это очень индивидуальные вопросы, которые уже будут связаны не только с уровнем тестостерона.



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Что провоцирует появление мужского климакса?

— В группе риска те, кто связан с постоянными стрессами (гормон стресса кортизол влияет на выработку половых гормонов), у кого есть проблемы с сердечно-сосудистой системой, атеросклероз.

Влияет на запуск андропаузы образ жизни (алкоголь, курение) и избыточный вес. Лишние килограммы ведут к повышению давления, то есть создают все условия для развития сердечно-сосудистых заболеваний и атеросклероза. А изменения атеросклеротического характера приводят к тому, что яички теряют свои функции и не вырабатывают достаточный уровень тестостерона.

Регулярность половой жизни на мужской климакс влияет?

— Да. Психоэмоциональное состояние, которое происходит во время сексуальной жизни, — это гормональные всплески, омолаживание организма с точки зрения сердечно-сосудистой системы и улучшение состояния предстательной железы.

Можно ли повысить уровень тестостерона, если он низкий?

— Да, но для начала проблему надо распознать, а для этого обратиться к врачу-урологу. Иногда мужчина готов отказаться от сексуальной жизни, смириться со своим состоянием, списать все на возраст. Более того, среднестатистический белорусский мужчина не готов открыто говорить о своей сексуальной жизни. Но здесь вопрос в том, что уровень тестостерона — это не только сексуальная жизнь, но и проблемы со здоровьем в будущем.

Есть два направления лечения. Первое — корректировка образа жизни человека (здесь важно все — от питания до здорового сна). Второе — медикаментозное, помогающее регулировать уровень гормонов: сейчас большое количество лекарственных препаратов в самых разных формах (от таблеток и инъекций до пластырей), но у них есть и свои противопоказания. Прежде чем назначать любое лечение, мужчине нужно пройти общеклиническое обследование, проверить уровень половых гормонов, состояние щитовидной и предстательной желез.

Что делать для профилактики?

— Чтобы вовремя заметить изменения, нужно контролировать вес, артериальное давление, сахар в крови. Важно для мужского здоровья поддерживать достаточный уровень физической активности, высыпаться.

Сигнальный возраст для выявления многих заболеваний (сахарный диабет, сердечно-сосудистые патологии) — 40 лет, именно в это время мужчине, даже если его ничего не тревожит, следует обратиться к врачу-терапевту для общего обследования. С этого же времени следует регулярно проверять состояние предстательной железы и при необходимости гормональный фон.