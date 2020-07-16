В Минске на Железнодорожной столкнулись трактор и электробус

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Трактор и электробус столкнулись на улице Железнодорожной, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.









Вблизи дома № 118 техника коммунальщиков при развороте не уступила дорогу общественному транспорту, который двигался по встречной полосе. В ДТП никто не пострадал. Проводится проверка.