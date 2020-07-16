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Какая у белорусов медианная зарплата?
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Источник материала:
Myfin
Для сравнения, средняя зарплата в мае составила 1227,9 рубля. В обоих случаях речь идет о номинальной начисленной зарплате, то есть до вычета подоходного налога и взноса в пенсионный фонд.
В сравнении с ноябрем 2019 года медианная зарплата выросла на 45,4 рубля, а в сравнении с маем 2019 года - на 91,2 рубля, сообщает reform.by.
Медианная зарплата в мае составила:
- в сельском хозяйстве - 745,1 рубля,
- в горнодобывающей промышленности -1 790,7 рубля,
- в обрабатывающей промышленности - 961,9 рубля,
- в энергетике - 980,3 рубля,
- в строительстве - 1 118,7 рубля,
- в розничной торговле - 771,1 рубля,
- в транспорте и логистике - 954,2 рубля, в том числе в воздушном транспорте - 1 192,9 рубля,
- в услугах по временному проживанию и питанию - 570,2 рубля,
- в IT - 3 501,1 рубля,
- в финансовой и страховой деятельности - 1 226,8 рубля,
- в госуправлении - 1 116,6 рубля,
- в образовании - 705,2 рубля,
- в здравоохранении - 874,7 рубля.
Что это значит?
По данным Белстата, в Беларуси 41,5% работников имели зарплату более 1000 рублей, в том числе:
- 24,8% - от 1000 до 1 500 рублей,
- 9% - от 1 500 до 2 000 рублей,
- 4,9% - от 2 000 до 3 000 рублей.
На долю получающих более 10 тыс. рублей приходилось 0,2%.
58,5% работали в мае менее, чем за 1000 рублей начисленной зарплаты, в том числе:
- 16,6% - за 800-1000 рублей,
- 18,3% - за 600-800 рублей,
- 1,9% - менее, чем за 300 рублей.
Источник: Myfin.by
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Медианная зарплата работников Беларуси в мае 2020 году составила 893,9 рубля. Данные о медианной зарплате публикуются два раза в год - по итогам мая и ноября. Это...
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