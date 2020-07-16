Какая у белорусов медианная зарплата?

Источник материала: Myfin

Фото: Myfin.by

Для сравнения, средняя зарплата в мае составила 1227,9 рубля. В обоих случаях речь идет о номинальной начисленной зарплате, то есть до вычета подоходного налога и взноса в пенсионный фонд.



В сравнении с ноябрем 2019 года медианная зарплата выросла на 45,4 рубля, а в сравнении с маем 2019 года - на 91,2 рубля, сообщает reform.by.



Медианная зарплата в мае составила:

в сельском хозяйстве - 745,1 рубля,

в горнодобывающей промышленности -1 790,7 рубля,

в обрабатывающей промышленности - 961,9 рубля,

в энергетике - 980,3 рубля,

в строительстве - 1 118,7 рубля,

в розничной торговле - 771,1 рубля,

в транспорте и логистике - 954,2 рубля, в том числе в воздушном транспорте - 1 192,9 рубля,

в услугах по временному проживанию и питанию - 570,2 рубля,

в IT - 3 501,1 рубля,

в финансовой и страховой деятельности - 1 226,8 рубля,

в госуправлении - 1 116,6 рубля,

в образовании - 705,2 рубля,

в здравоохранении - 874,7 рубля.

Что это значит?

По данным Белстата, в Беларуси 41,5% работников имели зарплату более 1000 рублей, в том числе:

24,8% - от 1000 до 1 500 рублей,

9% - от 1 500 до 2 000 рублей,

4,9% - от 2 000 до 3 000 рублей.

На долю получающих более 10 тыс. рублей приходилось 0,2%.

58,5% работали в мае менее, чем за 1000 рублей начисленной зарплаты, в том числе: