







Сегодня в суде состоялось сразу несколько заседаний по рассмотрению протоколов об административных нарушениях, составленных в отношении магазина.





Административные протоколы были составлены инспекцией по налогам и сборам Минска.





Кроме этого, в суде находится протокол районного УЧС о нарушении противопожарной безопасности.





Sputnik в экономическом суде Минска. По решению суда магазин был оштрафован на сумму около 1,3 тысячи белорусских рублей за перевозку партии маек курьером без сопроводительных документов, сообщилив экономическом суде Минска.





Кроме этого, директор магазина Павел Белоус, в отношении которого был составлен протокол налоговой службы, также получил штраф за перевозку товара без сопроводительных документов. Сумма штрафа составила около 600 белорусских рублей.





Напомним, налоговики и пожарники пришли в магазин после того, как вечером 12 июня сотрудники милиции Советского района Минска забрали 419 футболок с надписью "ПСИХО3%", несмотря на то, что у курьера магазина были при себе все накладные на товар.





Позже магазин объявил о закрытии и связанной с этим распродажей товара, из-за чего 23 июня вечером к магазину выстроилась очередь, однако вскоре появились ОМОНовцы, которые просто из очереди выхватывали людей - таким образом были задержаны более двух десятков человек.





Многие известные белорусы возмутились этим и... потеряли работу.