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А не подавятся они нашими штрафами? Symbal.by оштрафовали за "ПСИХО3%"

16.07.2020 18:12 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Экономический суд Минска принял решение оштрафовать известный столичный магазин национальной символики Symbal.by за перевозку маек якобы без сопроводительных документов, сообщили в суде.



Сегодня в суде состоялось сразу несколько заседаний по рассмотрению протоколов об административных нарушениях, составленных в отношении магазина. 

Административные протоколы были составлены инспекцией по налогам и сборам Минска. 

Кроме этого, в суде находится протокол районного УЧС о нарушении противопожарной безопасности.

По решению суда магазин был оштрафован на сумму около 1,3 тысячи белорусских рублей за перевозку партии маек курьером без сопроводительных документов, сообщили Sputnik в экономическом суде Минска.

Кроме этого, директор магазина Павел Белоус, в отношении которого был составлен протокол налоговой службы, также получил штраф за перевозку товара без сопроводительных документов. Сумма штрафа составила около 600 белорусских рублей.

Напомним, налоговики и пожарники пришли в магазин после того, как вечером 12 июня сотрудники милиции Советского района Минска забрали 419 футболок с надписью "ПСИХО3%", несмотря на то, что у курьера магазина были при себе все накладные на товар.

Позже магазин объявил о закрытии и связанной с этим распродажей товара, из-за чего 23 июня вечером к магазину выстроилась очередь, однако вскоре появились ОМОНовцы, которые просто из очереди выхватывали людей - таким образом были задержаны более двух десятков человек.

Многие известные белорусы возмутились этим и... потеряли работу.
 
Теги: Минск
 
 
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Экономический суд Минска принял решение оштрафовать известный столичный магазин национальной символики Symbal.by за перевозку маек якобы без сопроводительных...
 
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