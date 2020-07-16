Источник материала: ОНТ

Время подводить итоги. Сегодня в Беларуси завершился основный этап сдачи централизованного тестирования. Финальным испытанием для абитуриентов стала всемирная история.

В этом году проверка знаний проходит в условиях повышенных мер предосторожности и контроля: использование гаджетов, дополнительных материалов, смена мест – строго запрещены, зато средства индивидуальной защиты (маски, перчатки, антисептики) – необходимы. Для тех, у кого не получилось по уважительной причине сдать тесты в основное время, предусмотрены резервные дни. Перерегистрация на них завершится уже завтра.

Юрий Миксюк, директор Республиканского института контроля знаний: «Сегодня действительно завершается основной этап централизованного тестирования. Уже мы имеем 281 абсолютный результат – это хорошо. Мы надеемся, что их будет ещё достаточно много, потому что мы выдали абитуриентам результаты пока только шести испытаний, осталось ещё пять».

Последний шанс на проверку знаний по белорусскому и русскому языкам – 19 и 21 июля. Заключительные испытания по обществоведению, математике, биологии, иностранному языку, химии, физике, истории Беларуси, географии, всемирной истории – 19 и 23 июля. Сертификаты ЦТ с заветными баллами начнут выдавать с 24 июля.

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