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В Беларуси завершился основный этап сдачи централизованного тестирования
Источник материала: ОНТ
Время подводить итоги. Сегодня в Беларуси завершился основный этап сдачи централизованного тестирования. Финальным испытанием для абитуриентов стала всемирная история.
В этом году проверка знаний проходит в условиях повышенных мер предосторожности и контроля: использование гаджетов, дополнительных материалов, смена мест – строго запрещены, зато средства индивидуальной защиты (маски, перчатки, антисептики) – необходимы. Для тех, у кого не получилось по уважительной причине сдать тесты в основное время, предусмотрены резервные дни. Перерегистрация на них завершится уже завтра.
Последний шанс на проверку знаний по белорусскому и русскому языкам – 19 и 21 июля. Заключительные испытания по обществоведению, математике, биологии, иностранному языку, химии, физике, истории Беларуси, географии, всемирной истории – 19 и 23 июля. Сертификаты ЦТ с заветными баллами начнут выдавать с 24 июля.
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Время подводить итоги. Сегодня в Беларуси завершился основный этап сдачи централизованного тестирования. Финальным испытанием для абитуриентов стала всемирная...
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