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Фото Тихановской, Цепкало и Колесниковой после объявления объединения штабов стало мемом. Добрым
Источник материала: Tut.by
Днем 16 июля стало известно, что Светлана Тихановская
Одними из самых ярких постов на тему — сравнение с популярными сериалами. Пользователи увидели в женщинах отсылку к сериалу «Могучие рейнджеры» (Power Rangers) и мультсериал «Абсолютные шпионки» (Totally Spies!).
Впрочем, сравнивали не только с уже названными сериалами.
Некоторые и вовсе предположили, что крупные производители и дистрибьюторы видеоконтента уже следят за событиями в Беларуси, чтобы написать новый сценарий для фильма.
Также была версия, что это объединение тянет на топ-10 аниме-кроссоверов.
Сравнивали женщин не только с фильмами и сериалами. Но даже с музыкальными группами.
Некоторые и вовсе считали сообщение с фотографии, как попытку утереть нос мужской части общества. Ну, и добавил отсылку к известным словам главы ЦИК Лидии Ермошиной.
Наконец, кто-то вспомнил и о том, что это далеко не все заметные женщины в этой избирательной кампании. И исправил «несправедливость».
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