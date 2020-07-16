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Фото Тихановской, Цепкало и Колесниковой после объявления объединения штабов стало мемом. Добрым

16.07.2020 17:48 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Днем 16 июля стало известно, что Светлана Тихановская объединилась со штабами Бабарико и Цепкало. Но, кажется, само заявление команд не так впечатлило белорусских пользователей соцсетей, как фото, сопровождавшее новость: на нем изображены три женщины — сама Светлана Тихановская, Вероника Цепкало (жена Валерия Цепкало) и Мария Колесникова (глава штаба Виктора Бабарико). Посмотрите, что начало твориться в соцсетях.


Фото: Штаб Виктора Бабарико

Одними из самых ярких постов на тему — сравнение с популярными сериалами. Пользователи увидели в женщинах отсылку к сериалу «Могучие рейнджеры» (Power Rangers) и мультсериал «Абсолютные шпионки» (Totally Spies!).


Фото: Telegram-канал «Чай з малинавым варэннем»

Впрочем, сравнивали не только с уже названными сериалами.

Некоторые и вовсе предположили, что крупные производители и дистрибьюторы видеоконтента уже следят за событиями в Беларуси, чтобы написать новый сценарий для фильма.

Также была версия, что это объединение тянет на топ-10 аниме-кроссоверов.

Сравнивали женщин не только с фильмами и сериалами. Но даже с музыкальными группами.

Некоторые и вовсе считали сообщение с фотографии, как попытку утереть нос мужской части общества. Ну, и добавил отсылку к известным словам главы ЦИК Лидии Ермошиной.

Наконец, кто-то вспомнил и о том, что это далеко не все заметные женщины в этой избирательной кампании. И исправил «несправедливость».


Фото: Telegram-канал «Ха-ха, я набрал 3%!»

 
Теги: Новости, Минск
 
 
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Снимок трех женщин внезапно взбудоражил белорусских пользователей соцсетей. Кандадата в президенты Светлану Тихановскую, Веронику Цепкало (жену Валерия Цепкало)...
 
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