Фото Тихановской, Цепкало и Колесниковой после объявления объединения штабов стало мемом. Добрым

Источник материала: Tut.by

Днем 16 июля стало известно, что Светлана Тихановская объединилась со штабами Бабарико и Цепкало. Но, кажется, само заявление команд не так впечатлило белорусских пользователей соцсетей, как фото, сопровождавшее новость: на нем изображены три женщины — сама Светлана Тихановская, Вероника Цепкало (жена Валерия Цепкало) и Мария Колесникова (глава штаба Виктора Бабарико). Посмотрите, что начало твориться в соцсетях.



Фото: Штаб Виктора Бабарико

Одними из самых ярких постов на тему — сравнение с популярными сериалами. Пользователи увидели в женщинах отсылку к сериалу «Могучие рейнджеры» (Power Rangers) и мультсериал «Абсолютные шпионки» (Totally Spies!).



Фото: Telegram-канал «Чай з малинавым варэннем»

Впрочем, сравнивали не только с уже названными сериалами.

Некоторые и вовсе предположили, что крупные производители и дистрибьюторы видеоконтента уже следят за событиями в Беларуси, чтобы написать новый сценарий для фильма.

Также была версия, что это объединение тянет на топ-10 аниме-кроссоверов.

Сравнивали женщин не только с фильмами и сериалами. Но даже с музыкальными группами.

Новый состав ВИА ГРА великолепен pic.twitter.com/0ed4FgakFh — yauhen fiadotau (@fiadotau) July 16, 2020

Некоторые и вовсе считали сообщение с фотографии, как попытку утереть нос мужской части общества. Ну, и добавил отсылку к известным словам главы ЦИК Лидии Ермошиной.

Наконец, кто-то вспомнил и о том, что это далеко не все заметные женщины в этой избирательной кампании. И исправил «несправедливость».



Фото: Telegram-канал «Ха-ха, я набрал 3%!»