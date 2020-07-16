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Главреда британского Vogue приняли за грузчика и не пустили в собственный офис
16.07.2020 18:26 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
фото: psychicmonday.com
Главный редактор британского издания журнала Vogue сказал, что его оскорбили на расовой почве на входе в собственный офис.
"Наше рабочее расписание возвращается к норме после карантина, но мы не можем позволить миру вернуться в его прежнее состояние. Нужны перемены. И они должны произойти сейчас", - написал в соцсетях о проблеме расизма Эдвард Эниннфул, получивший в 2016 году орден Британской империи за заслуги в продвижении расового многообразия в модной индустрии.
Инцидент случился в среду, когда Эннинфул шел на работу, сообщает
Охранная фирма, работающая по контракту с владеющей журналом издательской группой Conde Nast, незамедлительно удалила виновного с поста и начала в отношении его служебное расследование.
Однако Эннинфул считает, что этого недостаточно, и "перемены нужны именно сейчас".
"Выясняется, что иногда не важно, чего ты достиг в жизни; некоторые люди судят о тебе прежде всего по цвету кожи", - написал в "Инстаграме" и "Твиттере" Эннинфул, ставший главным редактором журнала в 2017 году.
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Главный редактор британского издания журнала Vogue сказал, что его оскорбили на расовой почве на входе в собственный офис.
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