"Куда нас загоняют вести агитацию" Кандидат в президенты Дмитриев провел пресс-конференцию в... пруду

kp.by Именно в этом месте ему и другим претендентам на пост президента разрешили проводить митинги в рамках предвыборной агитации, пишет





Дмитриев ответил на вопросы журналистов на фоне разрушенного кинотеатра, а затем надел резиновые сапоги и залез в пруд, в котором плавают уточки.





Кандидат объяснил такой необычный формат встречи с журналистами:





"Мы сегодня хотим показать, куда нас загоняют вести агитацию. Я призываю вас, белорусы, приходите везде, куда вы можете. Дойдите, чтобы сказать, что вы хотите нового президента, честные выборы, свободу политзаключенным. В парк, в пруд… Я готов стоять, где угодно, для того, чтобы у Беларуси появился новый президент", - сказал Дмитриев.













"Так прошла сегодня моя пресс-конференция. Пруд - это самое большое пространство в Тучинском сквере - одном из шести разрешенных мест для агитации в Минске. Здесь даже уточки проявляют солидарность", - написал в своем фейсбуке кандидат в президенты, публикуя видео.