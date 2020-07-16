Прогноз погоды на 17 июля: жара возвращается

Источник материала: ОНТ

Южный циклон, который принес прохладный воздух, уходит на северо-восток Европейской России. До конца недели дождей будет немного, да и они пройдут лишь местами, а температура повысится.

17 июля большая часть Беларуси будет находиться в области повышенного атмосферного давления, сформированного в сухом воздухе. Лишь ночью по западу страны, а днем по юго-востоку скажется влияние малоподвижного атмосферного фронта. Вслед за ним будет поступать влажная неустойчивая воздушная масса с юго-запада, которая принесет кратковременные дожди и грозы.

В пятницу – переменная облачность. Ночью по Брестской и Гродненской областям, а днем и в Гомельской – кратковременные дожди, грозы. Ветер слабый, при грозах порывистый. Влажность от 40% по северу до 80% по западу. Под утро слабый туман – видимость до километра. Атмосферное давление будет слабо расти.

В 8:00 температура воздуха составит от 15°C по северной половине до 17°C по юго-востоку. С учетом влажности и ветра по ощущениям будет на 3-5 градусов прохладнее.

В середине дня столбики термометров достигнут отметки – от 21°C по юго-западу до 26°C по юго-востоку.

К вечеру температура воздуха в основном составит до 24°C.

В предстоящие выходные будет тепло и практически без дождей. Лишь в субботу в юго-западных районах, а в воскресенье по крайнему северо-востоку страны пройдут небольшие дожди, возможны грозы. Будет преобладать переменная облачность. Ночью и утром – слабый туман. Ветер восточный умеренный, при грозах порывистый. Температура ночью +7…+14°C, по юго-западу до +16°C, днем +23…+29°C. В начале следующей недели пройдут кратковременные дожди, днем с грозами. Ночью и утром в низких местах и вблизи водоемов могут сгущаться непродолжительные туманы. Температура ночью +11…+17°C, в разгар дня +23…+29°C. А вот в середине недели вновь похолодает.

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