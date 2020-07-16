Сенатор Игорь Гедич провел встречу с жителями агрогородка Конвелишки

Источник материала: Вороновская газета





По всей республике в рамках Единого дня информирования в трудовых коллективах обсуждались итоги развития Республики Беларусь за годы ее суверенитета. Тема стала ключевой и на встрече с населением, которую провел в аг. Конвелишки член Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь седьмого созыва от Гродненской области Игорь Гедич. Он отошел от привычной подачи информационного материала — перед сельчанами выступал не докладчик, а убедительный собеседник.







Кризисные 90-е пришлись на годы его молодости, поэтому многое из сказанного он подкреплял примерами из личного опыта. Да и сидящие в зале без труда вспомнили тот период, с которого начала становление молодая независимая республика. И обвальное падение производства, и обесценивание денежных сбережений, и талонно-карточную систему, и дефицит товаров.







— Современная Беларусь радикально отличается от той, какой она была на этапе своего становления, — сказал Игорь Николаевич. — В 18 раз вырос ВВП на душу населения, в 9 раз — объем промышленного производства. В 2019 году по сравнению с 1994-м номинальная среднемесячная зарплата, а также средний размер пенсий, увеличились в 25 раз, с 2,1 % до 0,2% снизился уровень официально зарегистрированной безработицы, на 6 лет увеличилась продолжительность жизни белорусов. Только благодаря целенаправленным и точным действиям руководства страны и грамотно выстроенной внутренней политике удалось стабилизировать обстановку и переломить негативные тенденции.







Ольга ВОРОБЬЕВА.

Фото Олега БЕЛЬСКОГО.