Двух жителей Пружанского района задержали за незаконное хранение и продажу оружия

Источник материала: ОНТ

Двое мужчин из Пружанского района задержаны за незаконное хранение и продажу оружия, информирует пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова в Telegram-канале.

Мужчина 57 лет приехал в Беларусь в конце 1980-х годов из Украины. Оттуда он и привез самодельный однозарядный пистолет с глушителем и патроны. Спустя 30 лет он решил продать пистолет, о чем попросил знакомого – 63-летнего фигуранта дела. Тот сбыл оружие за $450. Через некоторое время его арестовали во время попытки продать 20 спортивно-охотничьих патронов.

При обыске в домах граждан обнаружено еще четыре ружья, более 2 кг пороха, около 500 патронов, а также части огнестрельного оружия и устройства для изготовления патронов.

Обоих мужчин задержали. Один из них уже ранее привлекался к уголовной ответственности. Задержанные официально охотниками не были – на данный момент выясняется, были ли они причастны к браконьерству.

Фото: t.me/press.mvd

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