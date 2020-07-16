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Штабы Тихановской, Бабарико и Цепкало объединились. Что дальше
Источник материала: БДГ
Кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская объединяется со штабами экс-претендентов на президентский пост Виктора Бабарико и Валерия Цепкало.
«Сегодня прошла встреча штабов трех альтернативных кандидатов: Светланы Тихановской, Валерия Цепкало и Виктора Бабарико. Мы объединяем свои усилия», - сказано в заявлении штаба Бабарико.
Основные принципы
1. Призыв к избирателям прийти на выборы 9 августа и голосовать.
2. Требование освобождения политзаключенных, экономических заключенных, предоставления им права на пересмотр дел в независимых и честных судах.
3. Информирование избирателей о необходимости защищать свой голос, призывать белорусов участвовать в кампаниях наблюдения.
4. Призыв в момент голосования использовать механизмы для фиксации своего голосования.
5. Планы проведения повторных честных выборов после 9 августа.
Штаб кандидата в президенты Беларуси Сергея Череченя ведет переговоры о присоединении к заявившим об объединении штабам,
В штабе Череченя подчеркивают, что идейных препятствий для объединения не имеется.
Напомним, экс-главу Белгазпромбанка Виктора Бабарико, задержанного 18 июня, председатель ЦИК Лидия Ермошина
По мнению правозащитников, ситуация, в которой проходит избирательная кампания,
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Кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская объединяется со штабами экс-претендентов на президентский пост Виктора Бабарико и Валерия Цепкало.
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