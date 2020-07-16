Штабы Тихановской, Бабарико и Цепкало объединились. Что дальше

Кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская объединяется со штабами экс-претендентов на президентский пост Виктора Бабарико и Валерия Цепкало.

«Сегодня прошла встреча штабов трех альтернативных кандидатов: Светланы Тихановской, Валерия Цепкало и Виктора Бабарико. Мы объединяем свои усилия», - сказано в заявлении штаба Бабарико.

Основные принципы

1. Призыв к избирателям прийти на выборы 9 августа и голосовать.

2. Требование освобождения политзаключенных, экономических заключенных, предоставления им права на пересмотр дел в независимых и честных судах.

3. Информирование избирателей о необходимости защищать свой голос, призывать белорусов участвовать в кампаниях наблюдения.

4. Призыв в момент голосования использовать механизмы для фиксации своего голосования.

5. Планы проведения повторных честных выборов после 9 августа.

Штаб кандидата в президенты Беларуси Сергея Череченя ведет переговоры о присоединении к заявившим об объединении штабам, сообщает «Интерфакс-Запад».

В штабе Череченя подчеркивают, что идейных препятствий для объединения не имеется.

Напомним, экс-главу Белгазпромбанка Виктора Бабарико, задержанного 18 июня, председатель ЦИК Лидия Ермошина объявила виновным в финансовых махинациях, хотя суда над ним не было. В результате Бабарико не зарегистрировали кандидатом. Валерия Цепкало - также, хотя ранее ЦИК признал свои ошибки в подсчете подписей.