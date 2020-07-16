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Гигин: протестные акции могут привести к мобилизации электората Лукашенко
Источник материала: ОНТ
Протесты и развернутая в интернете кампания по дискредитации действующей власти может привести к мобилизации «ядерного» электората действующего Президента Беларуси на грядущих выборах. Об этом в эфире программы «Марков. Ничего личного» на ОНТ рассказал кандидат исторических наук, декан факультета философии и социальных наук Белорусского государственного университета Вадим Гигин.
При этом Гигин отметил, что инфошум вокруг выборов едва ли сумеет кардинально изменить мнение пассивного большинства. «Посмотрите, что происходит в США. Инфошум вокруг Трампа огромный. Там о нем такое говорят и пишут в лицо, при чем яркие люди, звезды Голливуда. Роберт де Ниро тот же, талантливый, гениальный актер, который тем не менее нецензурной бранью говорит в адрес Трампа. Как Трамп это парирует? Он говорит, «Вы знаете, это агрессивная часть общества, но за меня проголосует молчаливая Америка». И белорусы часто выбирают как? «А кого я знаю, кому доверяю». И «каб не горш было». Вот это знаменитое белорусское «абы не было вайны, каб не горш было» – мы над ним часто смеемся, но оно тоже часто влияет на особенности электорального выбора и электорального поведения белорусов» – резюмировал он.
Подробности смотрите в программе «Марков. Ничего личного».
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Протесты и развернутая в интернете кампания по дискредитации действующей власти может привести к мобилизации «ядерного» электората действующего Президента...
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