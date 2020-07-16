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Гигин: протестные акции могут привести к мобилизации электората Лукашенко

16.07.2020 21:51 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Гигин: протестные акции могут привести к мобилизации электората Лукашенко

Протесты и развернутая в интернете кампания по дискредитации действующей власти может привести к мобилизации «ядерного» электората действующего Президента Беларуси на грядущих выборах. Об этом в эфире программы «Марков. Ничего личного» на ОНТ рассказал кандидат исторических наук, декан факультета философии и социальных наук Белорусского государственного университета Вадим Гигин.

Вадим Гигин: «В 2015 году сторонники Александра Лукашенко были расслаблены, мол, «ну наш и так победит, все нормально». Кто-то из них, может, и не пошел на выборы. Сейчас методом «сита» мы устанавливаем нуклеарный, жесткий электорат. Они всегда голосуют за Лукашенко. И вот те протестные акции, и та кампания, которая была развернута в интернете, могут привести к мобилизации электората Александра Лукашенко. И нужно сказать, что он, кстати говоря, в последнее время активизировался сам. Вот классные политтехнологи работают у Виктора Бабарико. Вот все как по учебнику! Но кто главный политтехнолог у Александра Лукашенко? Сам Александр Лукашенко! Он, конечно, человек с высокой политической интуицией. Вот обратите внимание, что в документе ОАЦ показано, что на фоне пандемии стал падать рейтинг доверия. И в каких областях? Там названы Минск, Брестская, Гродненская области. Где провел встречи самые яркие Александр Лукашенко? Это Минск, Гродненская область и Брестская. С кем он встретился в Бресте? С теми, кто является лидерами протестов против аккумуляторного завода, оппозицией. А это люди заряженные, с открытой позицией, которые вступили в конфликт не только с властью, но и с некоторыми оппозиционными изданиями. Это люди, которые не скрывают своего мнения. И был в общем-то конструктивный разговор. Посмотрите, как Наталья Кочанова встретилась с лидерами оппозиционного движения в Барановичах».

При этом Гигин отметил, что инфошум вокруг выборов едва ли сумеет кардинально изменить мнение пассивного большинства. «Посмотрите, что происходит в США. Инфошум вокруг Трампа огромный. Там о нем такое говорят и пишут в лицо, при чем яркие люди, звезды Голливуда. Роберт де Ниро тот же, талантливый, гениальный актер, который тем не менее нецензурной бранью говорит в адрес Трампа. Как Трамп это парирует? Он говорит, «Вы знаете, это агрессивная часть общества, но за меня проголосует молчаливая Америка». И белорусы часто выбирают как? «А кого я знаю, кому доверяю». И «каб не горш было». Вот это знаменитое белорусское «абы не было вайны, каб не горш было» – мы над ним часто смеемся, но оно тоже часто влияет на особенности электорального выбора и электорального поведения белорусов» – резюмировал он.

Подробности смотрите в программе «Марков. Ничего личного».


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Теги: Брест, Минск
 
 
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Протесты и развернутая в интернете кампания по дискредитации действующей власти может привести к мобилизации «ядерного» электората действующего Президента...
 
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