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Открытие «Славянского базара – 2020». Какая атмосфера царит в фестивальном Витебске и о чём говорят его гости

16.07.2020 22:16 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Вечером 16 июля состоится официальное открытие праздника творчества, дружбы и взаимопонимания – «Славянского базара в Витебске». На ближайшие дни – уже в 29-й раз – этот город на Двине станет настоящим центром притяжения для артистов, художников, музыкантов, журналистов и ремесленников, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Даже несмотря на ограничительные меры, на площадках и сценах «Славянки» соберутся более 4 тысяч участников из 23 стран. Немало в этом году ожидается и гостей фестиваля. А судя по насыщенной программе, скучать им будет некогда.

О самом интересном первого фестивального дня расскажет Алена Сырова.

Открытие «Славянского базара – 2020». Какая атмосфера царит в фестивальном Витебске и о чём говорят его гости

Алена Сырова, корреспондент:
Вас вітае Віцебск! Сегодня эти хорошо знакомые слова мы вновь услышим со сцены Летнего амфитеатра. Здесь пройдет торжественная церемония открытия «Славянского базара». Традиционно именно эти концерты собирают всю звездную россыпь артистов.

В 2020 году «Славянский базар» объединил представителей из 25 стран мира.

Открытие «Славянского базара – 2020». Какая атмосфера царит в фестивальном Витебске и о чём говорят его гости

Чего только стоит город мастеров. Мы побывали в этом центре праздничных торжеств.

Открытие «Славянского базара – 2020». Какая атмосфера царит в фестивальном Витебске и о чём говорят его гости

Открытие «Славянского базара – 2020». Какая атмосфера царит в фестивальном Витебске и о чём говорят его гости

Открытие «Славянского базара – 2020». Какая атмосфера царит в фестивальном Витебске и о чём говорят его гости

То, что хотелось бы иметь у себя дома, что хотелось бы подарить своим близким, то мы и решили создавать. От «Славянского базара» мы не могли отказаться даже в этот год, потому что это любовь.

Открытие «Славянского базара – 2020». Какая атмосфера царит в фестивальном Витебске и о чём говорят его гости

Тут творческая жизнь поактивней, нежели в Могилеве и, в принципе, любом другом городе. Наверное, все-таки прошлое повлияло на развитие культуры.

Открытие «Славянского базара – 2020». Какая атмосфера царит в фестивальном Витебске и о чём говорят его гости

Очень красиво у вас, сказочно просто! Очень хорошие люди, приветливые такие. Нам нравится очень у вас.

Открытие «Славянского базара – 2020». Какая атмосфера царит в фестивальном Витебске и о чём говорят его гости

Приезжаем третий год сюда. Здесь очень душевно, нам нравится. Детям нравится.

Настроение у всех праздничное.

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Открытие «Славянского базара – 2020». Какая атмосфера царит в фестивальном Витебске и о чём говорят его гости

Открытие «Славянского базара – 2020». Какая атмосфера царит в фестивальном Витебске и о чём говорят его гости

Открытие «Славянского базара – 2020». Какая атмосфера царит в фестивальном Витебске и о чём говорят его гости

Открытие «Славянского базара – 2020». Какая атмосфера царит в фестивальном Витебске и о чём говорят его гости

Открытие «Славянского базара – 2020». Какая атмосфера царит в фестивальном Витебске и о чём говорят его гости

На четыре дня Витебск превратится в одну сплошную оупен-эйр музыкальную площадку. Традиционно пройдет конкурс исполнителей эстрадной песни. 12 участников из Армении, Болгарии, Кубы, Италии, Молдовы, Украины и других стран выступят под аккомпанемент президентского оркестра и в сопровождении шоу-балета «Тодес».

Открытие «Славянского базара – 2020». Какая атмосфера царит в фестивальном Витебске и о чём говорят его гости

Открытие «Славянского базара – 2020». Какая атмосфера царит в фестивальном Витебске и о чём говорят его гости

Открытие «Славянского базара – 2020». Какая атмосфера царит в фестивальном Витебске и о чём говорят его гости

Открытие «Славянского базара – 2020». Какая атмосфера царит в фестивальном Витебске и о чём говорят его гости

Кстати, впервые за 29 лет истории фестиваля церемония подведения итогов конкурса будет совпадать с закрытием самого «Славянского базара».

Что же, 2020-й подкорректировал планы многих. Конечно, участников могло бы быть и больше, но тем и ценнее сегодня встречи с теми артистами, которые несмотря ни на что с нами в Витебске.

Подробнее о том, что происходит в фестивальном Витебске, смотрите в видеоматериале.

Люди в материале: Алена Сырова, Филипп Киркоров, Глеб Лапицкий

 
Теги: Витебск, Могилев
 
 
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Новости Беларуси. Вечером 16 июля состоится официальное открытие праздника творчества, дружбы и взаимопонимания – «Славянского базара в Витебске». На ближайшие...
 
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