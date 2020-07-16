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Открытие «Славянского базара – 2020». Какая атмосфера царит в фестивальном Витебске и о чём говорят его гости
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Вечером 16 июля состоится официальное открытие праздника творчества, дружбы и взаимопонимания – «Славянского базара в Витебске». На ближайшие дни – уже в 29-й раз – этот город на Двине станет настоящим центром притяжения для артистов, художников, музыкантов, журналистов и ремесленников, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Даже несмотря на ограничительные меры, на площадках и сценах «Славянки» соберутся более 4 тысяч участников из 23 стран. Немало в этом году ожидается и гостей фестиваля. А судя по насыщенной программе, скучать им будет некогда.
Алена Сырова, корреспондент:
В 2020 году «Славянский базар» объединил представителей из 25 стран мира.
Чего только стоит город мастеров. Мы побывали в этом центре праздничных торжеств.
То, что хотелось бы иметь у себя дома, что хотелось бы подарить своим близким, то мы и решили создавать. От «Славянского базара» мы не могли отказаться даже в этот год, потому что это любовь.
Тут творческая жизнь поактивней, нежели в Могилеве и, в принципе, любом другом городе. Наверное, все-таки прошлое повлияло на развитие культуры.
Очень красиво у вас, сказочно просто! Очень хорошие люди, приветливые такие. Нам нравится очень у вас.
Приезжаем третий год сюда. Здесь очень душевно, нам нравится. Детям нравится.
Настроение у всех праздничное.
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На четыре дня Витебск превратится в одну сплошную оупен-эйр музыкальную площадку. Традиционно пройдет конкурс исполнителей эстрадной песни. 12 участников из Армении, Болгарии, Кубы, Италии, Молдовы, Украины и других стран выступят под аккомпанемент президентского оркестра и в сопровождении шоу-балета «Тодес».
Кстати, впервые за 29 лет истории фестиваля церемония подведения итогов конкурса будет совпадать с закрытием самого «Славянского базара».
Что же, 2020-й подкорректировал планы многих. Конечно, участников могло бы быть и больше, но тем и ценнее сегодня встречи с теми артистами, которые несмотря ни на что с нами в Витебске.
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Открытие «Славянского базара – 2020». Какая атмосфера царит в фестивальном Витебске и о чём говорят его гости
Новости Беларуси. Вечером 16 июля состоится официальное открытие праздника творчества, дружбы и взаимопонимания – «Славянского базара в Витебске». На ближайшие...
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