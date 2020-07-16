Аграрии Гродненщины рассчитывают на хороший урожай зерновых – более 1,5 млн тонн

Источник материала: Вороновская газета





Отдельные хозяйства области уже приступили к уборке зерна нового урожая, даже есть первые тысячники. Активно этот процесс пойдет в ближайшие дни. Для аграриев начнется по-настоящему горячая пора: урожай обещает быть хорошим, главное – сохранить то, что вырастили.

Мелочей в этом деле нет. Готовность техники, зерносушильных комплексов, обеспеченность топливом – этим вопросам пристальное ежедневное внимание.

Вопросам уборочной кампании было посвящено совещание у председателя областного исполнительного комитета Владимира Кравцова. Участие в его работе принял помощник Президента – инспектор по Гродненской области Иван Лавринович. В студиях – руководители районов области, областных организаций и служб агропромышленного комплекса, сельхозорганизаций.





– В этом году мы планируем получить не менее полутора миллионов тонн зерна с учетом кукурузы (в прошлом году эта цифра составляла 1,350 миллиона тонн) и порядка 148 тысяч тонн маслосемян рапса. Для этого нам предстоит убрать 356 тысяч гектаров зерновых и зернобобовых культур и почти 55 тысяч гектаров рапса, – рассказал председатель облисполкома Владимир Кравцов, обращаясь к участникам совещания по вопросам уборочной кампании. – Чтобы сформировать этот урожай, мы с вами проделали большую работу, начиная с прошлого года – посев озимых культур, внесение минеральных удобрений, прополка и так далее. И сегодня, по оценкам специалистов, есть хорошие перспективы в этом году получить высокий урожай. Для этого требуется от всех участников важнейшего этапа сельскохозяйственных работ провести уборку качественно, без потерь и в сжатые сроки.







Каждый год вносит свои коррективы в урожай и проведение уборочной кампании. В нынешнем погодные условия сложились так, что жатва начинается примерно на 10 дней позже обычного. А значит, частично будет пересекаться с другими работами в поле. Сейчас, к примеру, идет уборка трав второго, а в некоторых хозяйствах и третьего укоса, начали теребить лен. Эту работу также нельзя останавливать. Кроме того, времени на подготовку почвы под озимые и самих семян будет меньше. Это потребует от аграриев особого подхода и ответственности.





6,5 тысяч механизаторов будут задействованы на уборочной. Как и раньше, дружеское плечо аграриям в горячую пору готовы подставить организации и предприятия не сельскохозяйственного профиля, которые располагают необходимой техникой и специалистами.





Как рассказал председатель комитета по сельскому хозяйству и продовольствию облисполкома Валерий Хелский, в распоряжении аграриев – 1327 зерноуборочных комбайнов, их готовность к работам составляет порядка 94 процентов. К началу недели, обещают руководители, вся техника будет исправна. Кроме того, парк сельхозмашин в этом году пополняется четырьмя десятками новых комбайнов белорусского производства и 9 импортными. Они также выйдут в поле. В достаточном количестве имеются зерносушильные комплексы – 417, под новый урожай подготовлены и складские помещения.





Учитывая огромное количество людей и техники, занятых на уборке, напряженный график работы, особое внимание необходимо уделить соблюдению техники безопасности, организации питания.

– Все 139 хозяйств области готовы обеспечить горячим питанием занятых на уборке, абсолютное большинство предоставляют двухразовое горячее питание. Часть хозяйств будут раз в день подвозить горячее питание в поле и выдавать так называемый сухой паек, — рассказал председатель областной профсоюзной организации Белорусского профсоюза работников АПК Ромуальд Юровский.

Глава обкомам профсоюза также отметил, что в области закуплена передвижная мебель, которая позволяет развернуть в поле настоящую мини-столовую.





На что еще важно обратить внимание – наличие средств пожаротушения и аптечек в сельхозмашинах. Это, в первую очередь, забота о людях.

Иван Лавринович обратил внимание участников совещания на такой вопрос, как своевременная заправка техники и ее размещение в ночное время.





– За последние два дня я объехал пять районов. В целом организация уборки достойная. Но хотел бы сказать о некоторых аспектах. Были моменты, когда в 10 утра комбайны стояли еще не заправленные, в итоге последний выходил в поле ближе к полудню. Сейчас хозяйства еще только приступают к уборке, но когда работы будут идти активно, такая ситуация недопустима, – отметил помощник Президента. – Если говорить о топливе, также важно вести строгий учет его расхода.

На контроле – и оплата труда занятых на уборке. Результат своей работы за предыдущий день они должны знать уже на следующий.

Сегодня, подчеркнул губернатор. Важно мобилизовать все силы, чтобы вовремя убрать выращенный урожай. В нем – гарант продовольственной безопасности региона и страны в целом.

Татьяна КУЗНЕЧЕНКОВА

Фото: Артема ТУРЛАЯ и из архива «ГП»

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