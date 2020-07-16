ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Аграрии Гродненщины рассчитывают на хороший урожай зерновых – более 1,5 млн тонн

17.07.2020 — Разное | Вороновская газета  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Вороновская газета

Аграрии Гродненщины рассчитывают на хороший урожай зерновых – более 1,5 млн тонн

Отдельные хозяйства области уже приступили к уборке зерна нового урожая, даже есть первые тысячники. Активно этот процесс пойдет в ближайшие дни. Для аграриев начнется по-настоящему горячая пора: урожай обещает быть хорошим, главное – сохранить то, что вырастили. 

Мелочей в этом деле нет. Готовность техники, зерносушильных комплексов, обеспеченность топливом – этим вопросам пристальное ежедневное внимание.

Вопросам уборочной кампании было посвящено совещание у председателя областного исполнительного комитета Владимира Кравцова. Участие в его работе принял помощник Президента – инспектор по Гродненской области Иван Лавринович. В студиях – руководители районов области, областных организаций и служб агропромышленного комплекса, сельхозорганизаций.

Аграрии Гродненщины рассчитывают на хороший урожай зерновых – более 1,5 млн тонн

– В этом году мы планируем получить не менее полутора миллионов тонн зерна с учетом кукурузы (в прошлом году эта цифра составляла 1,350 миллиона тонн) и порядка 148 тысяч тонн маслосемян рапса. Для этого нам предстоит убрать 356 тысяч гектаров зерновых и зернобобовых культур и почти 55 тысяч гектаров рапса, – рассказал председатель облисполкома Владимир Кравцов, обращаясь к участникам совещания по вопросам уборочной кампании. – Чтобы сформировать этот урожай, мы с вами проделали большую работу, начиная с прошлого года – посев озимых культур, внесение минеральных удобрений, прополка и так далее. И сегодня, по оценкам специалистов, есть хорошие перспективы в этом году получить высокий урожай. Для этого требуется от всех участников важнейшего этапа сельскохозяйственных работ провести уборку качественно, без потерь и в сжатые сроки.

Аграрии Гродненщины рассчитывают на хороший урожай зерновых – более 1,5 млн тонн

Каждый год вносит свои коррективы в урожай и проведение уборочной кампании. В нынешнем погодные условия сложились так, что жатва начинается примерно на 10 дней позже обычного. А значит, частично будет пересекаться с другими работами в поле. Сейчас, к примеру, идет уборка трав второго, а в некоторых хозяйствах и третьего укоса, начали теребить лен. Эту работу также нельзя останавливать. Кроме того, времени на подготовку почвы под озимые и самих семян будет меньше. Это потребует от аграриев особого подхода и ответственности.

Аграрии Гродненщины рассчитывают на хороший урожай зерновых – более 1,5 млн тонн

6,5 тысяч механизаторов будут задействованы на уборочной. Как и раньше, дружеское плечо аграриям в горячую пору готовы подставить организации и предприятия не сельскохозяйственного профиля, которые располагают необходимой техникой и специалистами.

Аграрии Гродненщины рассчитывают на хороший урожай зерновых – более 1,5 млн тонн

Как рассказал председатель комитета по сельскому хозяйству и продовольствию облисполкома Валерий Хелский, в распоряжении аграриев – 1327 зерноуборочных комбайнов, их готовность к работам составляет порядка 94 процентов. К началу недели, обещают руководители, вся техника будет исправна. Кроме того, парк сельхозмашин в этом году пополняется четырьмя десятками новых комбайнов белорусского производства и 9 импортными. Они также выйдут в поле. В достаточном количестве имеются зерносушильные комплексы – 417, под новый урожай подготовлены и складские помещения.

Аграрии Гродненщины рассчитывают на хороший урожай зерновых – более 1,5 млн тонн

Учитывая огромное количество людей и техники, занятых на уборке, напряженный график работы, особое внимание необходимо уделить соблюдению техники безопасности, организации питания.

– Все 139 хозяйств области готовы обеспечить горячим питанием занятых на уборке, абсолютное большинство предоставляют двухразовое горячее питание. Часть хозяйств будут раз в день подвозить горячее питание в поле и выдавать так называемый сухой паек, — рассказал председатель областной профсоюзной организации Белорусского профсоюза работников АПК Ромуальд Юровский.

Глава обкомам профсоюза также отметил, что в области закуплена передвижная мебель, которая позволяет развернуть в поле настоящую мини-столовую.

Аграрии Гродненщины рассчитывают на хороший урожай зерновых – более 1,5 млн тонн

На что еще важно обратить внимание – наличие средств пожаротушения и аптечек в сельхозмашинах. Это, в первую очередь, забота о людях.

Иван Лавринович обратил внимание участников совещания на такой вопрос, как своевременная заправка техники и ее размещение в ночное время.

Аграрии Гродненщины рассчитывают на хороший урожай зерновых – более 1,5 млн тонн

– За последние два дня я объехал пять районов. В целом организация уборки достойная. Но хотел бы сказать о некоторых аспектах. Были моменты, когда в 10 утра комбайны стояли еще не заправленные, в итоге последний выходил в поле ближе к полудню. Сейчас хозяйства еще только приступают к уборке, но когда работы будут идти активно, такая ситуация недопустима, – отметил помощник Президента. – Если говорить о топливе, также важно вести строгий учет его расхода.

На контроле – и оплата труда занятых на уборке. Результат своей работы за предыдущий день они должны знать уже на следующий.

Сегодня, подчеркнул губернатор. Важно мобилизовать все силы, чтобы вовремя убрать выращенный урожай. В нем – гарант продовольственной безопасности региона и страны в целом.

Татьяна КУЗНЕЧЕНКОВА
Фото: Артема ТУРЛАЯ и из архива «ГП»

https://grodnonews.by/

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Отдельные хозяйства области уже приступили к уборке зерна нового урожая, даже есть первые тысячники. Активно этот процесс пойдет в ближайшие дни. Для аграриев...
 
Новости дня
Новости разные
 
Молодой хоккеист сборной Беларуси вернулся из США в минское «Динамо»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

16.07.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика