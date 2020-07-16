Молодой хоккеист сборной Беларуси вернулся из США в минское «Динамо»

Источник материала: Tut.by

Хоккейный клуб «Динамо-Минск» достиг договоренности о подписании контракта с 22-летним Егором Шаранговичем, выступавшим ранее в Американской хоккейной лиге за «Бингэмтон».



Егор Шарангович. Фото: hcdinamo.by

Форвард уже вернулся из-за океана и в ближайшее время вольется в ряды «зубров». В сезоне-2017/18 Егор представлял минское «Динамо» в КХЛ. Тогда в 47 поединках он набрал 12 (4+8) баллов, чем заслужил выбор на драфте НХЛ-2018. «Нью-Джерси» выбрал белоруса в 5-м раунде под общим 141-м номером.

Генеральный директор «Динамо-Минск» Дмитрий Басков прокомментировал договоренность о подписании контракта с Егором Шаранговичем:

— Мы много времени уделяем развитию молодежи. В это трансферное окно клуб внимательно следил за развитием ситуации в Северной Америке, где у молодых белорусов ожидается длительный простой. К сожалению, новый сезон в Северной Америке начнется очень поздно, из-за чего ребята могут сидеть без игровой практики несколько месяцев подряд. Мы проделали огромную работу, чтобы Егор не пропустил половину сезона и лучше подготовился к домашнему чемпионату мира. Знаю, что Егор искренне любит «Динамо», и уверен, что он усилит команду и станет важным игроком для нас. Естественно, как только у Егора появится шанс уехать в Северную Америку, чтобы играть там, мы тут же его отпустим, поскольку в первую очередь мы заинтересованы в развитии этого игрока.