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«Славянский базар – 2020». Главное за первый фестивальный день
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Витебск встретил самое долгожданное музыкальное событие года – «Славянский базар», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На ближайшие дни уже в 29-й раз город на Двине станет настоящим центром притяжения для артистов, художников, музыкантов, журналистов и ремесленников.
Даже несмотря на ограничительные меры, на площадках и сценах «Славянки» соберутся более 4000 участников из 23 стран. Немало в 2020 году ожидается и гостей фестиваля, а судя по насыщенной программе, скучать им будет некогда.
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Попал Киркоров в прямом смысле с корабля на бал – салют, цветы, аплодисменты, а еще именная плита с васильком на Площади лауреатов. Все это для него, артиста, который удостоен в 2020-м специальной награды Президента Беларуси «Через искусство – к миру и взаимопониманию».
Филипп Киркоров, народный артист России:
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Анастасия Бут, корреспондент:
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Новости Беларуси. Витебск встретил самое долгожданное музыкальное событие года – «Славянский базар», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На ближайшие...
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