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«Мы сделали тесты». Как гости «Славянского базара – 2020» добирались до Витебска
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. 4000 участников из 23 стран мира. Цифры, которые лишний раз доказывают: искусство не имеет границ. А «Славянский базар» в условиях пандемии еще их и стирает, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Есть представители, если говорить о дальних государствах, из Кубы, Канады, впервые из Турции. Особые условия пересечения границы создали и для соседей, которые уверены, что июль не может быть без василькового неба над Витебском.
Анна Перетятко, ремесленник (Украина):
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Новости Беларуси. 4000 участников из 23 стран мира. Цифры, которые лишний раз доказывают: искусство не имеет границ. А «Славянский базар» в условиях пандемии еще их и...
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