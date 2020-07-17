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Татьяна Пучек о турнире US Open: Соболенко, Азаренко, Саснович, Лапко туда отправятся, но их попадание под вопросом
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Белорусские теннисистки готовятся к новому сезону, который стартует в августе, сообщили в программе «СТВ-Спорт» на СТВ.
В запланированные ранее даты состоится один из четырех турниров «Большого шлема» – US Open. Из-за пандемии соревнования пройдут в непривычном формате: квалификация отменена, спортсмены будут стартовать сразу с основной сетки, куда распределят 128 теннисистов согласно рейтингу.
Урезан формат и в парном разряде: отбора не будет, за титул сразятся 32 лучших дуэта мира.
И даже такие ограничения не убавляют желания белорусок играть: все соскучились по соревнованиям и уже вовсю готовятся к US Open.
Татьяна Пучек, капитан женской сборной Беларуси по теннису:
Соболенко, Азаренко, Саснович, Лапко. Они туда отправятся, но попадание их, поскольку нет квалификации, под вопросом.
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Татьяна Пучек о турнире US Open: Соболенко, Азаренко, Саснович, Лапко туда отправятся, но их попадание под вопросом
Новости Беларуси. Белорусские теннисистки готовятся к новому сезону, который стартует в августе, сообщили в программе «СТВ-Спорт» на СТВ. WTA опубликовала...
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