ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Татьяна Пучек о турнире US Open: Соболенко, Азаренко, Саснович, Лапко туда отправятся, но их попадание под вопросом

17.07.2020 06:52 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Белорусские теннисистки готовятся к новому сезону, который стартует в августе, сообщили в программе «СТВ-Спорт» на СТВ.

WTA опубликовала обновленный календарь соревнований.

В запланированные ранее даты состоится один из четырех турниров «Большого шлема» – US Open. Из-за пандемии соревнования пройдут в непривычном формате: квалификация отменена, спортсмены будут стартовать сразу с основной сетки, куда распределят 128 теннисистов согласно рейтингу.

Татьяна Пучек о турнире US Open: Соболенко, Азаренко, Саснович, Лапко туда отправятся, но их попадание под вопросом

Урезан формат и в парном разряде: отбора не будет, за титул сразятся 32 лучших дуэта мира.

И даже такие ограничения не убавляют желания белорусок играть: все соскучились по соревнованиям и уже вовсю готовятся к US Open.

Татьяна Пучек: «Играй за страну – и тебе всё будет»

Татьяна Пучек о турнире US Open: Соболенко, Азаренко, Саснович, Лапко туда отправятся, но их попадание под вопросом

Татьяна Пучек, капитан женской сборной Беларуси по теннису:
Под него мы тренируемся, под него мы готовимся. Девчонки очень обрадовались этому заявлению, потому что тренировки – это, конечно, хорошо, но мы уже три «офф-сизона» наработали. Думаю, что уже достаточно, можно начинать.

Соболенко, Азаренко, Саснович, Лапко. Они туда отправятся, но попадание их, поскольку нет квалификации, под вопросом.

Согласно обновленному календарю WTA, новый сезон стартует 3 августа турниром в итальянском Палермо.

Люди в материале: Татьяна Пучек, Арина Соболенко, Виктория Азаренко, Вера Лапко, Александра Саснович

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Белорусские теннисистки готовятся к новому сезону, который стартует в августе, сообщили в программе «СТВ-Спорт» на СТВ. WTA опубликовала...
 
Новости дня
Новости разные
 
«С такой армией они не хотят воевать». Что говорил Президент, посещая 103-ю витебскую воздушно-десантную бригаду
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

16.07.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
17.07.2020
Нясвижскiя навiны

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика