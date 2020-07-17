Дома и участки на берегу Березины. Узнали, что, почем и как купить землю в деревне «за копейки»

Источник материала: Tut.by

Сто километров от Минска сейчас не расстояние. Час в пути — и о цивилизации напоминают лишь электролинии вдоль проселочных дорог. Сегодня мы изучаем одно из самых интересных мест страны, которые можно рассматривать как место для отдыха от городской жизни, а может, и для начала агротуризма. В нашем обзоре речь пойдет о прибрежных деревнях на Березине в Борисовском и Березинском районах.

У озера Палик, в которое впадает Березина, есть одноименная деревня. Это территория Березинского биосферного заповедника, места тихие и живописные. На продажу здесь мы нашли только один дом, и цена на него удивляет: почти 20 тысяч долларов. Из плюсов — участок находится на некотором удалении от деревни и рядом есть практически персональный выход в озеро. Из минусов — удаленность от больших дорог.





Рядом с Березинским биосферным заповедником недалеко от Березины в деревне Поляны продается дом на участке в 25 соток. До Минска — 60 км, от Борисова — 30 км. К нему хорошая асфальтированная дорога, есть электричество, подведена вода. За него просят 4500 долларов.





Стоит отметить, что здесь довольно много свободных участков, сельсовет вам с удовольствием покажет самые лучшие. Цены на них, кстати, копеечные — до 23 долларов за сотку.

В этих местах в продаже много относительно свежих домов. Например, в деревне Верховина дом 2010 года постройки оценивают в 108 тысяч рублей c торгом. За эти деньги можно стать владельцем целой усадьбы с баней, гаражом, беседкой, садом, теплицей и разными хозпостройками. Участок благоустроен, в доме есть камин, мебель. Дом со всеми удобствами.









В агрогородке Заболотье за 20 тысяч долларов продают старый кирпичный дом с хозпостройками и баней. Есть колодец и скважина. Плюс гектар земли. Березина рядом.





В Новоселках продается дом на первой береговой линии, река в конце участка. Деревня живая, есть школа, магазин, ходит общественный транспорт.





К дому подведен центральный водопровод и электричество. Общая площадь — 61 м², все окна заменены на стеклопакеты плюс решетки. Внутри — полностью отреставрированная печь с лежанкой! Частично переложены полы, стены подготовлены под обшивку. Стоимость такого рыбацкого счастья — 8200 долларов.









Рядом с Борисовом земельные участки уже дороже. Например, в Большой Ухолоде участок возле реки продается за 5700 долларов.

Еще одно популярное место на Березине — деревня Гливин (3 км от Борисова, от трассы М1 — 1 км). Дома здесь продаются довольно дорого: есть предложения от 28 до 130 тысяч долларов.

Даже старые дома здесь в цене: за старую хату просят 15 тысяч долларов. Зато хорошее местоположение: рядом лес, река.





Интересный объект есть в Новоселках. В объявлении о продаже пишут, что это настоящий дом-музей (интерьер соответствует домам военной-послевоенной эпохи).





А вот это довольно свежая постройка 2012 года из дерева на 150 м² на первой береговой линии Березины. В доме имеется спутниковое телевидение, стиральная машина, подогреваемые полы на первом этаже, бойлер на 80 литров, современная техника на кухне (электрическая индукционная плита и вытяжка Cata). На участке есть двухэтажная баня на дровах с видом на реку с 50-метрового обрыва.





Есть свет, вода, свой сад, много хвойных растений. «Белтелеком» тянет оптику, а также планируется газ. Деревня жилая, есть школа и магазин, ходит автобус, и приезжает автолавка каждый день. За все просят 57 000 долларов.

Стоит отметить, что в деревнях Гливенского сельсовета участки за копейки не купишь: город рядом, спрос большой. Если и появляются новые, то продаются с аукциона. В деревне Гора, например, 24 июля пройдет аукцион. Ближе к осени сформируют еще несколько участков в прибрежных селах. Торговаться обычно начинают с 5−6 тысяч рублей.

Если отъехать от Борисова чуть дальше, то можно найти дом с хорошим участком и без аукциона. Вот хата в Осово, в 100−150 метрах от реки, 8 тысяч долларов.





Есть и предложения с новостройками. Например, в Белино продают дом за 109 000 рублей. Он полностью готов к проживанию, есть баня, навес для автомобилей.









В деревне Побережье дом из бруса 5×4 м с балконом стоит целых 26 тысяч долларов.





В соседнем Березинском районе ситуация с участками в деревнях похожая: если не на берегу, то купить участок за 500 долларов не составит проблемы, дома продаются по 600−800 долларов. За 3 тысячи долларов можно купить очень хороший дом с ухоженным приусадебным участком.

Например, в деревне Замок участок у реки стоит 12 500 долларов.





А в Прибрежном новый сруб и близость к природе оценили уже в 12 тысяч долларов.





Есть возле Березины и хутора. Один из них, возле Жорнавки, продают за 16500 долларов. Дом требует капитального ремонта либо под снос для новой застройки. Зато есть асфальтированная дорога от Минска до самого участка. Рядом районный центр Березино (5 км).









В самой Жорновке продают свежий двухэтажный дом за 89 тысяч долларов. Под ним — гараж на три машины, кладовка для закаток, котельная.



Фото: realt.by

Рядом с райцентром Березино в деревне Мотылянка можно поторговаться за дом на благоустроенном участке. Общая площадь 51,3 м2, две комнаты.

Новая проводка, печное отопление, на участке колодец (вода введена в дом), местная канализация. За него хотят 10 тысяч долларов.









И это далеко не все варианты, которые есть на риелторских сайтах. Чтобы оценить красоту этих мест и найти дом по душе и по кошельку, стоит потратить выходные на самостоятельный поиск. И не забывайте обращаться в сельсоветы: они очень заинтересованы в том, чтобы участки не пустовали.