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Дома и участки на берегу Березины. Узнали, что, почем и как купить землю в деревне «за копейки»
Источник материала: Tut.by
Сто километров от Минска сейчас не расстояние. Час в пути — и о цивилизации напоминают лишь электролинии вдоль проселочных дорог. Сегодня мы изучаем одно из самых интересных мест страны, которые можно рассматривать как место для отдыха от городской жизни, а может, и для начала агротуризма. В нашем обзоре речь пойдет о прибрежных деревнях на Березине в Борисовском и Березинском районах.
У озера Палик, в которое впадает Березина, есть одноименная деревня. Это территория Березинского биосферного заповедника, места тихие и живописные. На продажу здесь мы нашли только один дом, и цена на него удивляет: почти 20 тысяч долларов. Из плюсов — участок находится на некотором удалении от деревни и рядом есть практически персональный выход в озеро. Из минусов — удаленность от больших дорог.
Рядом с Березинским биосферным заповедником недалеко от Березины в деревне Поляны продается дом на участке в 25 соток. До Минска — 60 км, от Борисова — 30 км. К нему хорошая асфальтированная дорога, есть электричество, подведена вода. За него просят 4500 долларов.
Стоит отметить, что здесь довольно много свободных участков, сельсовет вам с удовольствием покажет самые лучшие. Цены на них, кстати, копеечные — до 23 долларов за сотку.
В этих местах в продаже много относительно свежих домов. Например, в деревне Верховина дом 2010 года постройки оценивают в 108 тысяч рублей c торгом. За эти деньги можно стать владельцем целой усадьбы с баней, гаражом, беседкой, садом, теплицей и разными хозпостройками. Участок благоустроен, в доме есть камин, мебель. Дом со всеми удобствами.
В Новоселках продается дом на первой береговой линии, река в конце участка. Деревня живая, есть школа, магазин, ходит общественный транспорт.
К дому подведен центральный водопровод и электричество. Общая площадь — 61 м², все окна заменены на стеклопакеты плюс решетки. Внутри — полностью отреставрированная печь с лежанкой! Частично переложены полы, стены подготовлены под обшивку. Стоимость такого рыбацкого счастья — 8200 долларов.
Еще одно популярное место на Березине — деревня Гливин (3 км от Борисова, от трассы М1 — 1 км). Дома здесь продаются довольно дорого: есть предложения от 28 до 130 тысяч долларов.
Даже старые дома здесь в цене: за старую хату просят 15 тысяч долларов. Зато хорошее местоположение: рядом лес, река.
Интересный объект есть в Новоселках. В объявлении о продаже пишут, что это настоящий дом-музей (интерьер соответствует домам военной-послевоенной эпохи).
Есть свет, вода, свой сад, много хвойных растений. «Белтелеком» тянет оптику, а также планируется газ. Деревня жилая, есть школа и магазин, ходит автобус, и приезжает автолавка каждый день. За все просят 57 000 долларов.
Стоит отметить, что в деревнях Гливенского сельсовета участки за копейки не купишь: город рядом, спрос большой. Если и появляются новые, то продаются с аукциона. В деревне Гора, например, 24 июля пройдет аукцион. Ближе к осени сформируют еще несколько участков в прибрежных селах. Торговаться обычно начинают с 5−6 тысяч рублей.
Если отъехать от Борисова чуть дальше, то можно найти дом с хорошим участком и без аукциона. Вот хата в Осово, в 100−150 метрах от реки, 8 тысяч долларов.
Есть и предложения с новостройками. Например, в Белино продают дом за 109 000 рублей. Он полностью готов к проживанию, есть баня, навес для автомобилей.
В соседнем Березинском районе ситуация с участками в деревнях похожая: если не на берегу, то купить участок за 500 долларов не составит проблемы, дома продаются по 600−800 долларов. За 3 тысячи долларов можно купить очень хороший дом с ухоженным приусадебным участком.
Например, в деревне Замок участок у реки стоит 12 500 долларов.
А в Прибрежном новый сруб и близость к природе оценили уже в 12 тысяч долларов.
В самой Жорновке продают свежий двухэтажный дом за 89 тысяч долларов. Под ним — гараж на три машины, кладовка для закаток, котельная.
Рядом с райцентром Березино в деревне Мотылянка можно поторговаться за дом на благоустроенном участке. Общая площадь 51,3 м2, две комнаты.
И это далеко не все варианты, которые есть на риелторских сайтах. Чтобы оценить красоту этих мест и найти дом по душе и по кошельку, стоит потратить выходные на самостоятельный поиск. И не забывайте обращаться в сельсоветы: они очень заинтересованы в том, чтобы участки не пустовали.
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