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Легендарная бригада: Лукашенко посетил часть, где готовят миротворцев
17.07.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Белорусская армия должна сочетать элементы контрактной и срочной службы. Об этом заявил Александр Лукашенко во время посещения 103-й витебской воздушно-десантной бригады, передает корреспондент телеканала «МИР 24» Ольга Забелич.
«Еще один пример, какой должна быть армия: контрактная, срочная служба и прочее. Там, где нужно, она вся на контракте. Там, где могут служить ребята-срочники, мы развиваем срочную службу», – сказал президент Республики Беларусь Александр Лукашенко.
На встрече с военными президент вспомнил, в каком положении была советская армия на время начала Великой Отечественной, и подчеркнул: поддерживать боеготовность армии необходимо.
«Неожиданно невозможно начать войну, бросить армады самолетов на территорию даже Беларуси. Не так просто будет преодолеть нашу границу, как тогда. Но основной урок, который я как главнокомандующий, наши руководители и вы, офицеры, вынесли из той жестокой войны – порох надо держать сухим. И тот, кто не кормит своего солдата, будет кормить чужого. Это не я придумал, но это мы усвоили навсегда, это у нас на генном уровне», – сказал Лукашенко.
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В прошлом году бойцы 103-й бригады взяли серебро на престижном состязании в Уэльсе.
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