Легендарная бригада: Лукашенко посетил часть, где готовят миротворцев

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Белорусская армия должна сочетать элементы контрактной и срочной службы. Об этом заявил Александр Лукашенко во время посещения 103-й витебской воздушно-десантной бригады, передает корреспондент телеканала «МИР 24» Ольга Забелич.



Под музыку Чайковского вальсирующие БТРы выглядят трогательно. Для военных показательные выступления, как говорят, вишенка на торте. На деле бойцам воздушно десантной бригады выполняют весьма сложные и серьезные задачи.



Военные показали президенту, как на местности оперативно разворачивается контрольно-пропускной пункт. Так работает рота миротворцев, особое подразделение 103-й бригады. Здесь служат только по контракту. Желающих попасть сюда достаточно. Но выбирают по конкурсу. Один из пунктов – знание иностранного языка.

«Еще один пример, какой должна быть армия: контрактная, срочная служба и прочее. Там, где нужно, она вся на контракте. Там, где могут служить ребята-срочники, мы развиваем срочную службу», – сказал президент Республики Беларусь Александр Лукашенко.



Об уровне подготовки белорусских миротворцев знают далеко за пределами страны. А в прошлом году бойцы 103-й бригады взяли серебро на престижном состязании в Уэльсе.

«Там же сидят аксакалы. Они видят, что в Беларуси есть армия, и она вот на таком уровне. И с такой армией они не хотят воевать. То есть это демонстрация и флага, и силы», – сказал Лукашенко.

На встрече с военными президент вспомнил, в каком положении была советская армия на время начала Великой Отечественной, и подчеркнул: поддерживать боеготовность армии необходимо.

«Неожиданно невозможно начать войну, бросить армады самолетов на территорию даже Беларуси. Не так просто будет преодолеть нашу границу, как тогда. Но основной урок, который я как главнокомандующий, наши руководители и вы, офицеры, вынесли из той жестокой войны – порох надо держать сухим. И тот, кто не кормит своего солдата, будет кормить чужого. Это не я придумал, но это мы усвоили навсегда, это у нас на генном уровне», – сказал Лукашенко.



Президент не раз говорил, что Беларусь мирная страна, воевать ни с кем не собирается, но достойный отпор, защищая свою независимость, даст всегда.