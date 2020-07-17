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Самый большой в области скейт-парк открылся в Борисове

17.07.2020 — Разное | Нясвижскiя навiны  
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Источник материала: Нясвижскiя навiны

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В Борисове для любителей уличных видов спорта открыли новый скейт-парк – самый большой в Минской области. Площадку построили за полгода. Она занимает более 2 000 квадратных метров и включает все необходимые конструкции для катания как на скейтбордах, роликах, самокатах, так и на специальных велосипедах ВМХ. Новый комплекс оценил Илья Цветков, tvr.by.

Самый большой в области скейт-парк открылся в Борисове

Лето 2020 Александр Шкутко посчитал идеальным для осуществления своей детской мечты – научиться кататься на роликах. К спортивным занятиям приобщил всю семью. В итоге родители осваивают ролики, а сын Рома – самокат. В Смолевичах, где живет Александр, специальных мест для катания пока не предусмотрено, а вот в соседнем Борисове открылся новый скейт-парк. Поэтому наши герои – райдеры-новички – всей семьей приехали опробовать площадку. 

Для любителей экстрима в центре Борисова организовали целый кластер уличных видов спорта. Новый скейтодром – самый большой в Минской области. Его площадь – 2 000 квадратов! Выполнен по европейским стандартам: специальное покрытие и около десяти видов модулей, которые дают возможность разгоняться, подниматься в воздухе и исполнять самые сложные трюки. Для местных скейтбордистов такая экстрим-зона теперь место притяжения. Шум мини-колес на площадке не утихает до позднего вечера.

Матвей Алексанин, скейтбордист (Борисов): “Тут есть все: рейлы, грани – все то, чего не хватало для трюков на улице. Ну и, конечно, фигуры деревянные, поэтому при падении наносится меньший урон по телу, чем на асфальте. Поэтому это гораздо более безопасно”.

А вот такая полоса препятствий с почти вертикальными горками – памп-трек – уникальная вещь. Идеальное место для тренировок любителей экстремальной езды на самокатах и велосипедах ВМХ. На свободной территории вскоре планируют установить двухметровую боул-рампу в форме огромной чаши, которая позволит отрабатывать плавные вертикальные вылеты. Этот модуль станет самым большим скейт-спотом в стране.

Александр Жежа, начальник отдела спорта и туризма Борисовского райисполкома: Мы видим, что мир развивается, и спорт в том числе. Что касается скейтбординга, это, между прочим, уже олимпийский вид спорта. Мы, конечно, не ставим целей вырастить олимпийских чемпионов, но если они будут, мы будем только рады. Главное – занять молодежь и дать им определиться”.

На территории комплекса предусмотрены и тренажеры для разминки, прежде чем стать на настоящий борд. А рядом со скейт-зоной дополнительно оборудовали воркаут-площадку для атлетов-новичков и профи.


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В Борисове для любителей уличных видов спорта открыли новый скейт-парк – самый большой в Минской области. Площадку построили за полгода.
 
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