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Через руки можно заразиться серьезными паразитарными и кожными заболеваниями

17.07.2020 — Разное | Нясвижскiя навiны  
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Источник материала: Нясвижскiя навiны

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Один из самых легких способов проникновения болезнетворных микроорганизмов в наш организм — наши руки. Через грязные руки можно заразиться паразитарными (гельминтозы, токсоплазмоз) и заразно-кожными заболеваниями.

Гельминтозы довольно распространены, поскольку яйца глистов могут поджидать «жертву» как на фруктах, так и в песочнице, которую собачки и котики используют как туалет. Глисты могут передаваться через денежные купюры. Поселившись на руках без их тщательного мытья, их яйца попадают прямо в человеческий кишечник, где начинают плодиться, нанося вред человеческому организму.

Токсоплазмоз — паразитарное заболевание, которым болеют раз в жизни. Заражение происходит через пищевые продукты (овощи, фрукты), воду и руки, загрязненные ооцистами, выделяемыми с калом кота. Особенно опасно заболевание для беременных женщин — происходит самопроизвольный выкидыш, внутриутробная смерть плода, тяжелые неврологические расстройства, тяжелое воспаление центральной нервной системы у младенца.

Микроспория — грибковое заболевание, при котором поражается волосистая часть головы, открытые участки тела: шея, грудь, конечности. Если не принять мер, то болезнь может распространиться по всему телу. Заражение происходит при тесном контакте с больными животными или инфицированными шерстью, чешуйками (расчески, шапки, белье и т.д.). Соблюдение личной гигиены сокращает риск заражения микроспорией.

Чесотка — заразно-кожное заболевание, вызываемое чесоточным клещом, которое проявляется узелковопузырьковыми высыпаниями, сильным зудом. При несвоевременном лечении появляются осложнения: дерматит и воспалительные поражения кожи. Заражение происходит при прямом контакте с больным человеком (рукопожатиях, совместном пребывании в постели), и при непрямом контакте — через предметы обихода (мочалку, полотенце, детские игрушки и другое).

Чтобы сократить риск заражениями всеми этими заболеваниями очень важно соблюдать личную гигиену. Один из простых способов — мытье рук. Содержать руки в чистоте довольно просто, сложнее не забывать делать это. Очень важно хорошо и тщательно мыть руки с мылом. Мыть руки следует не меньше полминуты, а лучше намылить и смыть руки водой несколько раз, не забывая вымыть грязь из-под ногтей. В конце следует вытирать руки насухо, так как мокрые руки передают в 1000 раз больше микробов, чем сухие.

Чистые руки — залог здоровья для вас и ваших деток.

Марина Протас,

помощник врача-паразитолога  ГУ «Несвижский РЦГиЭ».

 


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Один из самых легких способов проникновения болезнетворных микроорганизмов в наш организм — наши руки. Через грязные руки можно заразиться...
 
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