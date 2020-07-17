Коронавирус в мире на утро 17 июля: общее число заразившихся - превысило 13,76 миллиона человек

По информации проекта , в мире заражены 13 767 548 человека. Прирост числа заразившихся за сутки составил 231,5 тысячи. За весь период пандемии скончалось 589 211 инфицированных, более 7,68 миллиона человек выздоровели. , в мире заражены 13 767 548 человека. Прирост числа заразившихся за сутки составил 231,5 тысячи. За весь период пандемии скончалось 589 211 инфицированных, более 7,68 миллиона человек выздоровели.

Наиболее пострадавшая от SARS-CoV-2 страна — США (число зараженных превысило 3,5 миллиона). На второй строчке находится Бразилия (два миллиона человек), Индия (968,8 тысячи) оказалась на третьем месте. Россия (751,6 тысячи) закрепилась на четвертой позиции, опережая Перу (341,5 тысячи). В десятке рейтинга также расположились Чили, Мексика, ЮАР, Великобритания и Иран.









Больше всего жертв инфекции зарегистрировано в Соединенных Штатах — 138 358 человек. Самая высокая смертность зафиксирована в европейских странах, наиболее пострадавших от пандемии: этот показатель превышает 10 процентов.



