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В Витебске 18 июля будут перекрывать движение. Как пойдет транспорт?
Источник материала: Tut.by
В связи с проведением мероприятий на «Славянском базаре» в центре Витебска в субботу, 18 июля, перекроют движение транспорта,
18 июля с 12.20 до 13.10 закроют движение для всех видов транспорта по Московскому проспекту — на участке от улицы Петруся Бровки до проспекта Черняховского, от последнего разворота на улице Смоленской до первого разворота на проспекте Победы (с ориентиром на Московский проспект). В это время на Московском проспекте пройдет молодежный забег.
Маршрутки с проспекта Черняховского поедут на проспект Белобородова, а с вокзала и Смоленского рынка — по улице «Правды». Троллейбусы и автобусы работают по обычному графику, но они будут пропускать участников забега. Автобусы с улицы Чкалова пойдут по проспекту Строителей.
Кроме того, 18 июля с 21.35 закроют движение для всех видов транспорта по улице Ленина — от площади Победы до перекрестка проспекта Фрунзе с улицей Замковой. А с 22.00 перекроют движение на участке: улица Замковая — улица Кирова — вокзал.
С 7 часов утра 17 июля до шести часов вечера 18 июля будет закрыта стоянка за ТЦ «Беларусь».
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Имейте также в виду, что с 7 часов утра 17 июля до шести часов вечера 18 июля будет закрыта стоянка за ТЦ «Беларусь».
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