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С 17 июля Госавтоинспекция проведёт декаду «Без права на ошибку»
17.07.2020 — Разное | Полесская правда
Источник материала: Полесская правда>
С начала текущего года с участием бесправников произошло 25 ДТП, в которых 5 человек погибли, 24 человека получили травмы различной степени тяжести. К административной ответственности привлечено более 4 000 водителей-бесправников. Такие данные корреспонденту pinsknews.by сообщили в УГАИ УВД Брестского облисполкома.
С целью профилактики и предупреждения ДТП с участием водителей-бесправников с 17 по 27 июля Госавтоинспекция проводит декаду «Без права на ошибку».
За управление транспортным средством лицом, не имеющим права управления этим средством, а равно передача управления транспортным средством лицу, не имеющему права управления, – наступает ответственность в виде денежного штрафа в размере от пяти до двадцати базовых величин.
Те же действия, совершенные повторно в течение одного года после наложения административного взыскания за такие же нарушения, – влекут наложение денежного штрафа в размере от двадцати до пятидесяти базовых величин или административный арест.
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