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С 17 июля Госавтоинспекция проведёт декаду «Без права на ошибку»

17.07.2020 — Разное | Полесская правда  
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Источник материала: Полесская правда

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С 17 июля Госавтоинспекция проведёт декаду «Без права на ошибку»
В ряде районов области отмечается рост числа дорожных аварий по вине водителей, не имеющих права управления транспортным средством.

С начала текущего года с участием бесправников произошло 25 ДТП, в которых 5 человек погибли, 24 человека получили травмы различной степени тяжести. К административной ответственности привлечено более 4 000 водителей-бесправников. Такие данные корреспонденту pinsknews.by сообщили в УГАИ УВД Брестского облисполкома.

С целью профилактики и предупреждения ДТП с участием водителей-бесправников с 17 по 27 июля Госавтоинспекция проводит декаду «Без права на ошибку».

«Данное мероприятие направлено на своевременное выявление и пресечение фактов управления транспортными средствами лицами, не имеющими такого права», – подчеркнули в УГАИ.

За управление транспортным средством лицом, не имеющим права управления этим средством, а равно передача управления транспортным средством лицу, не имеющему права управления, – наступает ответственность в виде денежного штрафа в размере от пяти до двадцати базовых величин.

Те же действия, совершенные повторно в течение одного года после наложения административного взыскания за такие же нарушения, – влекут наложение денежного штрафа в размере от двадцати до пятидесяти базовых величин или административный арест.

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