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Я не представляю Беларусь без Лукашенко – Киркоров на «Славянском базаре»

17.07.2020 09:05 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Российский певец Филипп Киркоров, который приехал на XXIX Международный фестиваль искусств «Славянский базар в Витебске», заявил, что не представляет Беларусь без Александра Лукашенко.

Филипп Киркоров, народный артист России: «Кого-то раздражает, что много лет. А если нет альтернативы? А если некому доверить? Вот я не представляю себе Беларусь без Александра Григорьевича. Я, как артист Филипп Киркоров, от этого человека получал только добро, внимание, уважение. Мне не за что к нему относиться плохо. Если у кого-то с ним свои счеты – это их проблемы». 

Полную версию интервью Филиппа Киркорова телеканалу ОНТ смотрите в «Субботнем выпуске» 18 июля в 20:00.

ФОТО: БЕЛТА

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Теги: Витебск
 
 
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Российский певец Филипп Киркоров, который приехал на XXIX Международный фестиваль искусств «Славянский базар в Витебске», заявил, что не представляет Беларусь без...
 
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