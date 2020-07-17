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Я не представляю Беларусь без Лукашенко – Киркоров на «Славянском базаре»
Источник материала: ОНТ
Российский певец Филипп Киркоров, который приехал на XXIX Международный фестиваль искусств «Славянский базар в Витебске», заявил, что не представляет Беларусь без Александра Лукашенко.
Полную версию интервью Филиппа Киркорова телеканалу ОНТ смотрите в «Субботнем выпуске» 18 июля в 20:00.
ФОТО: БЕЛТА
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Российский певец Филипп Киркоров, который приехал на XXIX Международный фестиваль искусств «Славянский базар в Витебске», заявил, что не представляет Беларусь без...
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