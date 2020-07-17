Идеалист, консерватор или аполитичная личность. Кто вы на выборах-2020?

Источник материала: Tut.by

Предвыборную кампанию 2020 года никак не назовешь малособытийной или недраматичной, поэтому активность людей в соцсетях сегодня как никогда высока. Что за процессы происходят в этих интернет-баталиях с точки зрения психологии, расскажет Надежда Гришина.

Сам себе политолог

Людям было свойственно комментировать поступки публичных фигур во все времена, но пока соцсети и коммуникации не были так развиты, эта прерогатива отдавалась специально обученным людям — журналистам, политологам. Конечно, своя позиция должна быть у каждого гражданина, но без соцсетей люди могли выражать личное мнение разве что в узком кругу. Сейчас же выступить в роли политолога может каждый.

Почему многим из нас хочется это сделать?



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Высказывание своего мнения на публику — особенно в контексте осуждения или же одобрения кого-то — имеет для личности специфический «вкус». Суждение, оценивание, присваивание ярлыков с позиции сверху дают человеку психологическое ощущение превосходства. Чувство правоты, чувство компетентности — это психологические бонусы, которые можно получить через отстаивание своей позиции против позиции кого-то другого. Борьба идей — это источник психологического топлива, и энергия из этого источника сейчас переполняет соцсети.

Идеалисты

В психологии есть множество классификаций людей по способу мышления и типу характера. Во многих из них существует такой тип личности, как «идеалист».

К этой категории относятся люди, которые верят в позитивные, нематериальные идеи и стремятся их реализовывать и защищать. К таким идеям относятся справедливость, права человека, свобода слова, уважение к личности.

Идеалисты убеждены в том, что мир можно усовершенствовать, они несут гуманистические ценности, у них есть видение будущего, которое лучше настоящего. Именно идеалисты во все времена становились теми людьми, кто толкал исторический прогресс — от рабства к демократии. Точнее, они вдохновляли на это людей, облеченных властью. Ведь революционные политические деятели всегда опирались на работы больших философов — Вольтера, Руссо, Маркса, Энгельса и так далее.

Сейчас, в предвыборное время, на позиции идеализма оказались все, кто, наблюдая за использованием силы с целью удержания власти, испытывают шок и гнев. У них на глазах происходят события, не соответствующие ценностям демократического общества, права и свободы людей нарушают — и это вызывает негодование.



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

За этим негодованием у каждой личности стоит иллюзия того, что «я, как порядочный человек, на месте власть имущего не поступал бы так, а вел бы себя согласно моральным нормам».

Но по факту никто из нас не знает, как бы он поступил, окажись он на этом месте. Власть — это тяжелое испытание, история пестрит примерами того, как поборники светлых идеалов, заполучив ее, со временем становились очень эгоистичными и деспотичными людьми.

Власть высвобождает те аспекты личности, которые были вытеснены, пока человек жил в своем маленьком мирке. В политическом пиаре часто создают иллюзию, что человек хочет получить власть, чтобы помогать другим, но по факту каждый хочет ее для себя, для продвижения и расширения своего эго и зоны влияния, для получения доступа к благам и финансам.

Этот факт был замечен и зафиксирован во множестве художественных произведений. Возьмем, к примеру, недавно вышедший фильм «Бельканто». Террористы провозглашают, что хотят освободить политзаключенных своей страны, но фактически с развитием сюжета обнаруживается, что на самом деле они просто хотят жить с комфортом, наслаждаться роскошью и праздностью.



Скриншот из фильма «Бельканто»

Поэтому раздражение на злоупотребление властью — это в числе прочего проекция собственной вытесненной части, которая способна на злоупотребление, жестокость и беспредел. А правда в том, что такая часть есть у каждого из нас. Только тот, кто принимает, а не вытесняет свою темную часть, становится способным управлять силами своей души. А управлять собой — это задача, сложность которой мы порой сами себе не представляем.

Консерваторы

К категории консерваторов в психологии относят прагматиков — людей, чей подход к жизни можно назвать рациональным. Во время выборов к этой категории начинают относиться люди, которым есть что терять. При любом режиме, даже самом тоталитарном, люди приспосабливаются к ситуации и создают для себя зону субъективного благополучия.

Психика в принципе не предназначена для того, чтобы долгое время находиться в страдании, ей очень помогают различные механизмы защиты и вытеснения. Есть такая грустная шутка: «Человек — не свинья, привыкает ко всему».



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Как известно, во времена перестройки было очень много людей, тоскующих по сталинским временам.

Поэтому, когда во время выборов увеличиваются шансы на то, что могут произойти какие-то перемены, консерваторы относятся к ним с опаской, предпочитая то, что уже есть. Любое хорошо знакомое для них лучше, чем неизвестное и рискованное.

Они рассуждают так: «Идеалами сыт не будешь и детей своих не накормишь». А так как власть, не меняющаяся десятилетиями, дает людям ощущение стабильности и предсказуемости, сегмент консерваторов в нашем обществе достаточно большой.

Аполитичные люди

Исторически сложилось так, что возможность выбирать своего лидера — это право, заработанное кровью. Сильные мира сего совершенно не стремились дать своим подданным право голоса, проявить себя как личности, повлиять на ход событий.

Это право очень дорого стоило прогрессивному человечеству.

После демократических революций долго добивались своего права на голосование женщины, этнические меньшинства. Это право было отвоевано теми, кто понимал его смысл и ценность — то есть идеалистами — и «отдано» затем всем гражданам.

А поскольку идеалисты составляют лишь некоторую часть людей (в любой классификации есть еще 3−5−7 других видов личности), то не все в обществе способны его понять и присвоить. Право — это не повинность, и каждый волен выбирать, воспользоваться им или нет.



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Право голоса предполагает, что каждый человек в социуме независимо от образования, способностей, интеллекта и талантов обладает интересом к государственным делам и способностью о них судить.

Но это не совпадает с действительностью.

Политика, как и любая другая сфера жизни — религия, наука, искусство, спорт, — притягивает определенную группу населения и оставляет равнодушной другую. Недавно по соцсетям ходили забавные выдержки из сочинений школьников, одна из них звучала так: «В 1861 году крестьянам выдали паспорта, и они начали путешествовать по стране». Это вызывает улыбку не только в силу формулировок школьницы, но и потому, что расширение кругозора и путешествия точно не входили в топ потребностей только что освобожденных крестьян. Но почему не вызывает улыбку идея о том, что, имея право голосовать, все граждане бросятся это делать? Тем более что в нашей стране это право многими ставится под сомнение.

Аполитичных личностей много среди интеллектуалов, творческих людей, работников искусства. Конечно, подобная позиция с точки зрения идеалиста выглядит как враждебная его целям и вызывает агрессию. Под постами некоторых медийных личностей можно найти комментарии вроде «как можно оставаться равнодушным к тому, что происходит?» либо «конечно, платье красивое показываете, пока народ дубинками бьют». Иными словами: «Вам безразлично то, что нам плохо». С точки зрения психологии такая травматичная реакция на равнодушие других означает, что у человека был родитель, который подобным образом реагировал на его потребности в детстве.

Принятие ограничений

Становясь частью политических процессов, человек стремится расширить свою власть, свои свободы. Но при этом он сталкивается и с собственными ограничениями. Поэтому многие идеалисты сейчас испытывают подавленность, не видя возможностей для победы демократических ценностей.



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В обычной жизни мы не задумываемся об ограничениях, думая, что управляем своей жизнью и распоряжаемся ею. Но в экстренных ситуациях — стихийное бедствие, эпидемия, война, или же просто вынужденный вызов в суд, военкомат — человек неожиданно вспоминает, что на самом деле он в некотором смысле «муравей», каких множество, и что каждая жизнь встроена в структуру социума, который может наложить ограничения на его личные решения.

Всем нам неприятно сталкиваться с подобным, потому что по природе своей наше эго стремится к свободе и могуществу. Но способность принять свои ограничения — это важная часть психологического здоровья. Для этого нужно уметь принимать и свою слабость, и несовершенство мира как необходимые факторы для роста. И при этом уметь находить в мире что-то стоящее для создания индивидуального смысла жизни.

Когда речь идет о социальных ограничениях, как нельзя лучше подходит психологическая молитва ищущих исцеления от пристрастия: «Дай мне смирение принять то, что я не могу изменить, мужество, чтобы изменить то, что я могу, и мудрость, чтобы отличить одно от другого».