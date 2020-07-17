|
Ресторатор Прокопьев : Ты проиграл, даже если набьешь тюрьмы битком
Источник материала: Партизан
Ресторатор Вадим Прокопьев
«Я знаю, что ты хочешь парализовать нашу волю, хочешь запугать на взлете, посеять отчаяние, раздробить. Сначала украсть выборы, потом политзаключенными поторговаться с Помпео. Хочешь, чтоб мы предались меланхолии. Нет, моя лапочка, на этот раз не пролезет», - сказал Прокопьев.
Прокопьев говорит Лукашенко: "Ты проиграл по-любому, даже если набьешь тюрьмы битком, даже если введешь комендантский час»
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Ресторатор Вадим Прокопьев записал новое видеообращение. Ранее Прокопьев предоставил Лукашенко выбор: или публичные извинения за оскорбления в его адрес или...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)