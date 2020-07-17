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Ресторатор Прокопьев : Ты проиграл, даже если набьешь тюрьмы битком

17.07.2020 09:08 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Ресторатор Вадим Прокопьев записал новое видеообращение. Ранее Прокопьев предоставил Лукашенко выбор: или публичные извинения за оскорбления в его адрес или дуэль на ринге.




«Я знаю, что ты хочешь парализовать нашу волю, хочешь запугать на взлете, посеять отчаяние, раздробить. Сначала украсть выборы, потом политзаключенными поторговаться с Помпео. Хочешь, чтоб мы предались меланхолии. Нет, моя лапочка, на этот раз не пролезет», - сказал Прокопьев.

Прокопьев говорит Лукашенко: "Ты проиграл по-любому, даже если набьешь тюрьмы битком, даже если введешь комендантский час»
 
 
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Ресторатор Вадим Прокопьев записал новое видеообращение. Ранее Прокопьев предоставил Лукашенко выбор: или публичные извинения за оскорбления в его адрес или...
 
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