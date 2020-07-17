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В Бресте автоледи повернула не со своей полосы и попала в ДТП

17.07.2020 09:32 — Разное | БT  
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Источник материала: БT

Повернула не со своей полосы, угодила в ДТП. В Бресте авария попала в объектив городской камеры наблюдения. 59-летняя женщина за рулем "мицубиси" на перекрестке попыталась повернуть налево с предпоследней полосы. В результате такого маневра автомобиль протаранил «опель», который находился в крайнем левом ряду и ехал прямо. Пострадавших в этом столкновении нет. 

 
Теги: Брест
 
 
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Повернула не со своей полосы, угодила в ДТП. В Бресте авария попала в объектив городской камеры наблюдения. 59-летняя женщина за рулем "мицубиси" на перекрестке...
 
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