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Toyota начала продажи обновленной флагманской версии внедорожника Land Cruiser 200

17.07.2020 09:46 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Беларуси начался прием заказов на обновленную версию топовой и самой дорогой комплектации внедорожника Land Cruiser 200 — Executive Lounge.


Спецверсия Land Cruiser 200 появилась пару лет назад. Внешне обновленный вариант отличается новой формой переднего бампера и немного измененным дизайном решетки радиатора, а в остальном отличия от стандартных версий Land Cruiser 200 остались прежними — это затемненные фары, оригинальные легкосплавные 20-дюймовые диски и логотипы специальной серии на кузове.


В салоне Land Cruiser 200 Executive Lounge изменилась прострочка сидений и появилась новая отделка дверных панелей, сочетающая натуральную и синтетическую кожу. Кроме того, с обновлением особая комплектация внедорожника получила новый противоугонный идентификатор T-Mark — маркировку множества элементов автомобиля специальными микроточками из пленки с лазерной печатью. До 10 тысяч микроточек с индивидуальным PIN-кодом, привязанным к VIN-номеру, наносятся на кузов и узлы автомобиля согласно карте размещения, известной только автопроизводителю.


Список стандартного оснащения помимо всего прочего включает подсветку зоны посадки в автомобиль с логотипом специальной серии, аудиосистему JBL с 14 динамиками, адаптивную гидропневматическую подвеску зимний пакет и фирменный комплекс систем активной безопасности Safety Sense (круиз-контроль, распознавание дорожных знаков, контроль рядности движения и т.д.).


Стоимость обновленного Land Cruiser 200 Executive Lounge не изменилась и начинается от 220 284 рублей за внедорожник с 4,6-литровым бензиновым V8 (309 л.с.). Версия с 249-сильным дизельным V8 4.5 обойдется в 225 288 рублей.

 
 
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В Беларуси начался прием заказов на обновленную версию топовой и самой дорогой комплектации внедорожника Land Cruiser 200 - Executive Lounge.
 
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