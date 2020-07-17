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В Ивацевичах сбили велосипедиста на переходе (ехал не спешившись)

17.07.2020 10:54 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Дорожно-транспортное происшествие произошло 16 июля в 17:46 часов. По предварительной информации: 38-летняя местная жительница, управляя автомобилем «Мазда-2», двигалась по улице Ленина.

В Ивацевичах сбили велосипедиста на переходе (ехал не спешившись)

Напротив дома №41 женщина совершила наезд на 20-летнего велосипедиста, жителя Ивацевичского района, который пересекал проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу, слева направо по ходу движения автомобиля, не спешившись.

В Ивацевичах сбили велосипедиста на переходе (ехал не спешившись)

В результате ДТП велосипедист с травмами госпитализирован. Проводится проверка.

Согласно ПДД, движение на велосипеде должно осуществляться по велосипедной дорожке, а при ее отсутствии — по обочине, тротуару или пешеходной дорожке, не создавая препятствия для безопасного движения пешеходов. При отсутствии указанных элементов дороги или невозможности движения по ним допускается движение велосипедистов по проезжей части дороги в один ряд не далее 1 метра от ее правого края.

При пересечении проезжей части дороги по пешеходному переходу велосипедист должен вести велосипед рядом с собой и руководствоваться требованиями, предусмотренными Правилами для движения пешеходов.

 
 
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  Дорожно-транспортное происшествие произошло 16 июля в 17:46 часов. По предварительной информации: 38-летняя местная жительница, управляя автомобилем «Мазда-2»,...
 
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