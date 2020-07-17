|
В Ивацевичах сбили велосипедиста на переходе (ехал не спешившись)
17.07.2020 10:54 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Дорожно-транспортное происшествие произошло 16 июля в 17:46 часов. По предварительной информации: 38-летняя местная жительница, управляя автомобилем «Мазда-2», двигалась по улице Ленина.
Напротив дома №41 женщина совершила наезд на 20-летнего велосипедиста, жителя Ивацевичского района, который пересекал проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу, слева направо по ходу движения автомобиля, не спешившись.
В результате ДТП велосипедист с травмами госпитализирован. Проводится проверка.
При пересечении проезжей части дороги по пешеходному переходу велосипедист должен вести велосипед рядом с собой и руководствоваться требованиями, предусмотренными Правилами для движения пешеходов.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Дорожно-транспортное происшествие произошло 16 июля в 17:46 часов. По предварительной информации: 38-летняя местная жительница, управляя автомобилем «Мазда-2»,...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)