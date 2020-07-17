Погода в СНГ: на Иссык-Куле собирают смородину, а в Минском зоопарке родился детеныш мархура

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Облачная с прояснениями погода, временами кратковременный дождь и температура до плюс 21. Такой будет пятница в российской столице. О погоде в странах Содружества узнали корреспонденты «МИР 24».

Кыргызстан

Сегодня в Бишкеке облачно, днем до +34. Обещанный синоптиками циклон столицу обошел стороной, зато на Иссык-Куль принес кратковременные дожди. Сейчас садоводы области собирают урожай смородины.

Обычно в это время на побережье проходит традиционная ярмарка «Карагат фест» – в переводе с кыргызского «Смородиновый фестиваль». В этом году из-за карантина массовые мероприятия запрещены. Но ягоду можно приобрести у продавцов на местных базарах. Килограмм стоит около двух долларов.

Беларусь

В Беларуси облачно с прояснениями. На юго-западе страны синоптики прогнозируют кратковременные дожди и грозы. Ночью и утром местами туман. Температурный максимум днем – 27 тепла.

Сотрудники Минского зоопарка могут быть уверены: малышка, которая родилась у мархуров – винторогих козлов, не замерзнет. Винторожка, как ее ласково называют сотрудники зоопарка, уже вовсю показывает свою резвость – покоряет вершины искусственной скалы в вольере. В дикой природе мархуры встречаются лишь в высокогорных районах Индии, Восточного Пакистана, Афганистана и Узбекистана. Животные занесены в Международную Красную книгу как исчезающий вид, а потому пополнения в семействе ждали всем зоопарком.

Казахстан

Гроза, сильный ветер и аномальная жара. Такой прогноз дают синоптики для большинства районов Казахстана. В нескольких областях республики объявлено штормовое предупреждение. В Алматы, Шымкенте и Нур-Султане днем воздух прогреется до плюс 41 градуса. В столице к зною добавится и ветер с порывами – 20 м/с. В регионах сохраняется и чрезвычайная пожарная опасность. За неделю по стране зарегистрировано почти 60 очагов возгорания.