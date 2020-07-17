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Дом большой семьи. Владельцы дачи под Питером сделали дизайнерский ремонт. Что получилось?

17.07.2020 11:10 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Этот дом в пригороде Санкт-Петербурга семья купила для загородного отдыха и пользуется им как дачей. Строение уже было с готовой планировкой, а оформление интерьеров, как пишет admagazine.ru, хозяева доверили архитектурной студии «МК-Интерио».


Фото: Сергей Красюк

Интерьер этого загородного дома начался с картины французской художницы Лоран Леблан. Масштабный натюрморт, который можно увидеть на одной из стен в гостиной, задал и цветовую гамму, и общее настроение.


Фото: Сергей Красюк

— Это современная интерпретация традиционной дачи, здесь собираются три поколения одной семьи, — рассказывает Александра Казаковцева, соосновательница студии «MK‑Интерио». — А внутреннее пространство олицетворяет их энергетику, отношение друг к другу, жизни, природе и вещам.


Фото: Сергей Красюк

Сердцем дома стала просторная общая зона с окнами в пол и видом на небольшое озеро. Практически в центре стоит большая чугунная отопительная печь, в которой пекутся пироги для семейных застолий. Ароматы сухих дров и выпечки создают здесь особую атмосферу тепла и уюта.


Фото: Сергей Красюк

Чугунная печь визуально делит общее пространство на две зоны — гостиной и столовой. Обстановку гостиной составляют пара небольших диванов и несколько кресел.


Фото: Сергей Красюк

— Мы уже давно подметили, что, каких бы габаритов ни был диван, на него больше двух человек не садятся. Третий всегда подтянет пуф или кресло. Когда все в один ряд, не очень удобно общаться, ведь хочется видеть лица, — объясняет Александра Казаковцева.


Фото: Сергей Красюк

На полу в общей зоне лежит практичный сланец. Для заказчиков камень был неожиданным решением, но результат им понравился. Он с подогревом, поэтому дети могут на полу играть, а взрослые — сидеть и чувствовать себя комфортно.


Фото: Сергей Красюк

Несмотря на то что дом небольшой, кухонь здесь две: одна совмещена со столовой, а вторая скрывается в изолированной комнате по соседству. Там тоже можно готовить еду, например взбивать тесто, и не мешать собравшимся в гостиной. Туда же убирают грязную посуду после смены блюд, чтобы она не портила идиллическую картину семейных застолий. По краям от общей зоны расположены четыре спальни, каждая со своей ванной комнатой. Так что у всех членов семьи есть приватная часть, где они могут уединиться.


На участке есть еще гостевой дом и баня

Все семейство уже несколько недель на даче, хотя она не предполагалась для постоянного проживания. И им там очень нравится.

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Теги: Минск
 
 
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Интерьер этого загородного дома начался с картины французской художницы Лоран Леблан.
 
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